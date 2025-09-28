باشگاه خبرنگاران جوان - سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان روز یکشنبه در خصوص تمهیدات لازم برای تامین امنیت دانشجویان در اطراف دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد که این سازمان نامهای به وزارت کشور، استانداری تهران و تمام دانشگاهها ارسال کرده است مبنی بر اینکه دانشگاهها، مراکز و محلهایی که با خطر خفتگیری و زورگیری روبهرو هستند را به نیروی انتظامی معرفی کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیروی انتظامی، واحدی مخصوص دانشگاهها در نظر گرفته و به گشتهای کلانتریهای مختلف هم دستور داده است تا گشتهای انتظامی در مناطق معرفی شده، افزایش پیدا کنند. همچنین در بعضی از مناطق همچون کوی دانشگاه تهران و اطراف صنعتی شریف که حساسیتها بسیار بالا هست، کیوسکهای نیروی انتظامی نیز قرار گرفته است.
رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد نیاز است تعاملی بین دانشگاهها، وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی خود ایجاد شود تا از حوادث ناگوار جلوگیری شود.
حبیبا با بیان اینکه موضوع تامین امنیت دانشجویان فقط مربوط به دانشگاههای تهران نیست، افزود: سازمان امور دانشجویان برای همه دانشگاههای کشور بخشنامه ارسال و اعلام کرده که دانشگاهها با استانداریها و نیروی انتظامی ارتباط برقرار و این قبیل مشکلات را اعلام کنند.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی هم قول داده اگر دانشگاهها اعلام کنند که به گشتهای نیروی انتظامی بیشتری احتیاج دارند، اطراف مراکز دانشگاهی و خوابگاهی و همچنین محلهایی که ترددهای دانشجویی در آنها بیشتر است، گشتها را افزایش دهند.
منبع: ایرنا