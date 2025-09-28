رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، وزارت علوم با همکاری وزارت کشور، نیروی انتظامی، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر تمهیدات لازم را به منظور افزایش گشت‌های انتظامی در راستای تامین امنیت دانشجویان در اطراف محوطه‌های دانشگاهی اندیشیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید حبیبا رئیس سازمان امور دانشجویان روز یکشنبه در خصوص تمهیدات لازم برای تامین امنیت دانشجویان در اطراف دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، بیان کرد که این سازمان نامه‌ای به وزارت کشور، استانداری تهران و تمام دانشگاه‌ها ارسال کرده است مبنی بر اینکه دانشگاه‌ها، مراکز و محل‌هایی که با خطر خفت‌گیری و زورگیری روبه‌رو هستند را به نیروی انتظامی معرفی کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیروی انتظامی، واحدی مخصوص دانشگاه‌ها در نظر گرفته و به گشت‌های کلانتری‌های مختلف هم دستور داده است تا گشت‌های انتظامی در مناطق معرفی شده، افزایش پیدا کنند. همچنین در بعضی از مناطق همچون کوی دانشگاه تهران و اطراف صنعتی شریف که حساسیت‌ها بسیار بالا هست، کیوسک‌های نیروی انتظامی نیز قرار گرفته است.

رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: آنچه که اهمیت دارد نیاز است تعاملی بین دانشگاه‌ها، وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی خود ایجاد شود تا از حوادث ناگوار جلوگیری شود.

حبیبا با بیان اینکه موضوع تامین امنیت دانشجویان فقط مربوط به دانشگاه‌های تهران نیست، افزود: سازمان امور دانشجویان برای همه دانشگاه‌های کشور بخشنامه ارسال و اعلام کرده که دانشگاه‌ها با استانداری‌ها و نیروی انتظامی ارتباط برقرار و این قبیل مشکلات را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی هم قول داده اگر دانشگاه‌ها اعلام کنند که به گشت‌های نیروی انتظامی بیشتری احتیاج دارند، اطراف مراکز دانشگاهی و خوابگاهی و همچنین محل‌هایی که تردد‌های دانشجویی در آنها بیشتر است، گشت‌ها را افزایش دهند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان امور دانشجویان ، دانشگاه ها
خبرهای مرتبط
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
معاون وزیر علوم: هیچ دانشجوی اخراجی نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
آخرین اخبار
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
توضیحات سازمان نظام پرستاری درباره انتشار خبر دزدی یک پرستارنما
دانشمندان: ماه به دلیل «بادهای» زمین اکسید می‌شود
سرماخوردگی، آنفولانزا یا کرونا؟/ راهنمای سریع برای تشخیص بیماری‌های مشابه
مشخصات ساعت جدید و هوشمند ریلمی که به زودی عرضه می‌شود
بین کمبود منیزیم و مثانه بیش‌فعال چه ارتباطی وجود دارد؟
یک ویژگی جدید  از ChatGPT که می‌تواند قبل از اینکه شما بپرسید با شما تعامل کند!
درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاریخ کشف شد
حضور بیش از ۶۰ استاد داخلی و بین المللی در همایش مقابله با ترور علمی
ازدواج دانشجویی، پایدارترین نوع ازدواج‌/ اعزام ۱۰ هزار زوج دانشجو به مشهد
هشدار به جهان علم؛ ترور دانشمندان علمی، تهدیدی برای آینده بشریت
لزوم توجه به سهم پنیر در صبحانه دانش‌آموزان + فیلم
تامین ۵۰ درصد منابع تکمیل خانه‌های بهداشت از اعتبارات استان‌ها
افزایش گشت‌های انتظامی برای تامین امنیت دانشجویان
علائم قلبی در زنان مبهم‌تر و خاموش‌تر از مردان است
مهلت جدید ثبت نام آزمون پذیرش پزشکی از لیسانس سال ۱۴۰۴ آغاز شد
تغییرات مکرر ساختار آموزشی باعث بهبود کیفیت آموزش نشد
اعلام نتایج پذیرش استعداد‌های برتر ملی دانشگاه فرهنگیان
آغاز بیست و هشتمین دوره ازدواج دانشجویی از ۱۰ مهر
برگزاری رویداد ملی یادواره‌های مدرسه‌ای در ۲۶ استان
افزایش صد درصدی حقوق کار دانشجویی
ظفرقندی: مردم پیروز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بودند
برگزاری انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی به صورت الکترونیکی در ۱۸ مهر
بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند
زنان باردار لبنیات فله‌ای مصرف نکنند
ثبت ۴۷۰ هزار حیوان‌گزیدگی در سال ۱۴۰۳
حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم از کسب و کار‌های حوزه هوش مصنوعی
صرفه‌جویی میلیاردی با جایگزینی رنگ‌های پلی‌یورتان نانویی در پتروشیمی‌ها
‌مدرسه مجازی فرصتی ارزشمند برای گروه‌های خاص فراهم می‌کند
نواختن زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور