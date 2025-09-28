زمین لرزه یکی از حوادث خطرناک برای انسان است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u062e\u0637\u0631\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647\u0647 \u0628\u0627 \u0622\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0644\u0627\u0632\u0645 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0648\u062f.\n