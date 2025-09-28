آیین افتتاحیه المپیاد ورزشی ایثار ویژه جانبازان و ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و سرپرست فرمانداری در شهرستان بهارستان برگزار شد.

المپیاد ورزشی ایثار ویژه جانبازان و ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با حضور حسین نصراله مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، عبدالحمید شرفی سرپرست فرمانداری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی امام جمعه و جمع کثیری از ورزشکاران در سالن ورزش‌های باستانی و پهلوانی پوریای ولی شهرستان بهارستان آغاز به کار کرد.
سرپرست فرمانداری بهارستان در این آیین، با بیان اینکه شهدا، جانبازان و ایثارگران قهرمانان اصلی هستند، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که خیلی از نهاد‌ها هنوز تثبیت نشده بودند، دشمن در خیال خام خود با استفاده از این شرایط ظاهراً متزلزل به کیان ایران اسلامی حمله کرد که با راهبری امام راحل (ره) و رشادت و ایثارگری بی نظیر شهدا و ایثارگران، هجمه‌های وسیع دشمن دفع و حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد. شرفی ادامه داد: امروز نیز استکبار جهانی بیش از گذشته با جنگ ترکیبی و شناختی و با تکیه بر رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای معاند در مقابل نظام اسلامی ایستاده است که باید با استفاده از رهنمود‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری، اتحاد و همدلی، امیدآفرینی، تبیین دستاورد‌ها و ایجاد خودباوری و شور و نشاط اجتماعی در جامعه، توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

منبع: محمد میرزایی نیری - تهران

برچسب ها: مسابقات ورزشی ، ورزش های باستانی ، سوژه خبری
