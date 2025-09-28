پاداش مدال‌آوران کشتی ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب با حضور وزیر ورزش و معاون رئیس جمهوری پرداخت می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون کشتی، کمتر از یک هفته از پایان رقابت‌های جهانی به قول خود در مورد اهدای پاداش میلیاردی به قهرمانان این مسابقات عمل می‌کند. این مراسم با حضور سید حمید پورمحمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، مدال آوران و کادر فنی تیم‌های ملی کشتی در رقابت‌های جهانی کرواسی برگزار خواهد شد.

این مراسم ساعت ۱۳ روز دوشنبه برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم از برنامه راهبردی دوم و ۸ ساله فدراسیون کشتی ۲۰۲۵ – ۲۰۳۲ نیز رونمایی خواهد شد.

مبلغ پاداش اهدایی که از محل درآمد‌های فدراسیون تأمین شده و مجزا از پاداش‌های مصوب وزارت ورزش و جوانان است، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

