اعضای ستاد و روسای کمیته‌های ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در گیلان معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) در احکامی جداگانه، اعضا و روسای کمیته‌های ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا را منصوب و معرفی کرد.

بر این اساس؛ علی باقری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، محمدرضا محسنی به عنوان دبیر و عضو ستاد، آرش فرزام‌صفت به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و مالی و عضو ستاد، مجید هاشم‌پور به عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و عضو ستاد، مهدی مهرجو به عنوان رئیس کمیته حراست و عضو ستاد، سجاد عبداللهیان به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو ستاد و امیر حسن‌زاد رئیس ثبت احوال استان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان گیلان منصوب شدند.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور از جمله استان گیلان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: ستاد انتخابات گیلان ، انتخابات شوراها
خبرهای مرتبط
رشت؛
آغاز انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در گیلان
گیلان؛
تایید صحت انتخابات شوراها در 15 شهرستان گیلان
گیلان؛
آمادگی برای دریافت گزارش های مردمی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
نجات ۳۰۰ هموطن توسط منجیان غریق در گیلان
ضرورت توسعه زیر ساخت های گردشگری در گیلان/ ترافیک محورها جدی گرفته شود
معرفی اعضای ستاد انتخابات گیلان
برخورد مرگبار یک سمند با کارگر اداره راهداری گیلان
کشف ماهیان خاویاری قاچاق در چابکسر
افزایش ۵ درصدی تولید شلتوک برنج در گیلان