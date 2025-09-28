باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) در احکامی جداگانه، اعضا و روسای کمیته‌های ستاد انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا را منصوب و معرفی کرد.

بر این اساس؛ علی باقری به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان، محمدرضا محسنی به عنوان دبیر و عضو ستاد، آرش فرزام‌صفت به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و مالی و عضو ستاد، مجید هاشم‌پور به عنوان رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و عضو ستاد، مهدی مهرجو به عنوان رئیس کمیته حراست و عضو ستاد، سجاد عبداللهیان به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات و عضو ستاد و امیر حسن‌زاد رئیس ثبت احوال استان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان گیلان منصوب شدند.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور از جمله استان گیلان، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

