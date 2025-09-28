مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به افزایش بهره‌وری و ترانزیت ریل‌پایه، توسعه ناوگان و پیاده‌سازی موفق دیپلماسی ریلی در یک سال گذشته، گفت: جایگاه ایران در تعاملات ریلی با کشور‌های CIS بهبود یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت با تشریح راهبرد‌های کلان دولت چهاردهم برای توسعه حمل و نقل ریلی و پیاده سازی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای توسعه حمل و نقل ریلی، از ثبت رکورد حمل پنج میلیون تن بار بین المللی ریلی شامل ترانزیت، صادرات و واردات در سال گذشته خبر داد و آن را منشا افزایش درآمد‌های ارزی برای کشور دانست.

مدیرعامل راه آهن با تاکید بر لزوم تکمیل کریدور‌های ریلی عبوری از ایران در دو مسیر شرق- غرب و شمال- جنوب، از افزایش کارکرد دیپلماسی ریلی با همسایگان، خبر داد و گفت: میزان تعاملات ریلی با کشور‌های CIS به میزان چشمگیری افزایش یافته و هفته گذشته تفاهمنامه‌ای با راه آهن ازبکستان به امضا رسید که طی آن، امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشور‌های CIS فراهم شده است.

وی با استناد به آخرین آمار‌های موجود، حجم بار مورد مبادله میان شرق و غرب از طریق پروژه ریلی کمربند و جاده را بیش از ۴۵۰ میلیون تن عنوان و تصریح کرد: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در گفت‌وگوی اخیر خود با رئیس جمهور کشورمان، با پیشنهاد تاسیس مسیر جنوبی کمربند و جاده از خاک ایران، از اتصال ریلی چین به اروپا از میسر ایران استقبال کرده که این موضوع نویدبخش توسعه چشمگیر ترانزیت ریل پایه از مسیر ایران است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه ناوگان و شبکه ریلی را از اولویت‌های راه آهن دانست و ارزش قرارداد‌های سرمایه گذاری شرکت‌های خصوصی در یک سال گذشته را بیش از ۸۰ همت اعلام کرد.

وی ارتقای امینی و توسعه ناوگان ریلی را از دیگر راهبرد‌های کلان دولت چهاردهم در خصوص راه آهن عنوان کرد و ضمن ابراز خرسندی از کاهش و روند نزولی سوانح ریلی، از افزایش تعداد لکوموتیو‌های آماده به کار از ۴۸۰ دستگاه به ۵۵۵ دستگاه در یک سال گذشته خبر داد.

ذاکری همچنین با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی در راه آهن گفت: راه آهن بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی فعال دارد که فقط هفت هزار نفر از آنان به صورت مستقیم با راه‌آهن قرارداد دارند که امیدواریم با همکاری سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه این موضوع حل شود.

منبع: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: ترانزیت ریلی ، شرکت راه آهن
