باشگاه خبرنگاران جوان _یوسف صادقی،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تعداد ۷۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۱۰۱ مرکز استان قم شناسایی و جمع آوری شد و نکته قابل توجه اینکه اگر تعداد کشفیات ماینر‌ها به نسبت مشترکین شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور محاسبه شود، شرکت توزیع نیروی برق استان قم با وجود تعداد کمتر مشترک و مساحت جغرافیایی محدود، رتبه نخست کشور را از آن خود خواهد کرد.

وی افزود: این موفقیت با همت کارشناسان دفتر حراست و امور محرمانه، همکاری جهادی همکاران ستاد و همراهی امور برق مناطق شرکت توزیع نیروی برق استان قم به دست آمده است.

صادقی بیان کرد: کشف و جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز علاوه بر جلوگیری از هدررفت انرژی، نقش مهمی در پایداری شبکه توزیع برق و تأمین نیاز هم استانی‌های گرامی دارد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد: مقابله با استخراج غیرقانونی رمز ارز‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع:روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم