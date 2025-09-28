باشگاه خبرنگاران جوان - دوازدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۴ در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور (دبیر شورای صنفی نمایش)، مرتضی شایسته (نماینده انجمن پخش‌کنندگان)، محمدرضا صابری (نمایندگان انجمن سینماداران)، اصغر نعیمی (نماینده کانون کارگردانان)، علی میرزایی نماینده‌ سازمان سینمایی و مجتبی شریعت (نماینده سامانه سمفا) برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی از تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۴ به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش خانه فیلم و فیلم سینمایی «حرکت آخر» به کارگردانی شهاب حسینی از چهارشنبه ۹ مهرماه به سرگروهی پردیس سینمایی کورش با دفتر پخش خانه فیلم اکران شود.

همچنین فیلم «آقای زالو» به کارگردانی مهران احمدی بعد از فیلم «ملکه آلیشون» در سرگروهی پردیس سینمایی هویزه با دفتر پخش مهرگان فیلم اکران خواهد شد.

«حرکت آخر» چهارمین ساخته شهاب حسینی و یک درامِ سیاسی - اجتماعی است که با ترکیبی از بازیگران ایرانی و آمریکایی و براساس نمایشنامه «آخرین پرده» اثر گیلبرت سسبرون ساخته شده است. ‌جیا مورا، جیمز واگنر، آرمین امیری و محمد مطلق بازیگران اصلی این فیلم هستند. ‌

فیلم سینمایی «لیپار» هم نخستین فیلم حسین ریگی است که داستان زندگی کودکی عاشق سینما را در سرزمین سیستان و بلوچستان به تصویر می‌کشد.

در این فیلم مهران احمدی، هومن برق‌نورد، بهناز جعفری، امین میری، آرزو تاج‌نیا، یگانه سروری، فرشته انصاری، نصیر برهان‌زهی، سکینه آزادی و بازیگران نوجوان محمد دستواره نارویی، مهدی دین‌محمدپور، مهران داروزایی، عرشیا سروری مقدم، فاطمه سالاری به ایفای نقش می‌پردازند.

«آقای زالو» هم فیلمی کمدی است که مهران مدیری، امین حیایی، مونا فرجاد، ژاله صامتی، بهرنگ علوی، یوسف صیادی، محمدرضا علیمردانی، غلامرضا نیکخواه، خسرو احمدی و مهران احمدی بازیگران آن معرفی شده‌اند.

منبع: خانه سینما