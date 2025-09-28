مربی تیم ملی والیبال به حضور مربی‌های ایتالیایی در ایران واکنش مثبت نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تندروان، مربی تیم ملی والیبال در برنامه روی تور گفت: حضور آقای پیاتزا بسیار تأثیرگذار بود. تفکرات مربی‌های ایتالیایی در دنیا حرف اول می‌زند.

برچسب ها: تیم ملی ، لیگ جهانی ، تیم ملی والیبال
