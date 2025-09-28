باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، گفته است که دولت او با ایده مشارکت تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، در تدوین برنامه‌ای برای غزه در دوره پس از آتش‌بس «موافق» خواهد بود و افزوده است که «او فردی است که می‌تواند نقشی مهم ایفا کند».

تاجانی در مصاحبه‌ای با روزنامه «ایل مِساَجِرو»، یکی از روزنامه‌های اصلی ایتالیا، گفت: «ضمن اینکه وقتی او نخست‌وزیر انگلیس بود، روابط نزدیکی با [سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا]داشت. او فردی است که می‌تواند نقشی مهم ایفا کند. در جلسات برگزار شده، این برنامه مورد بحث قرار گرفت، اما باید دید سرانجام به کجا می‌رسد.»

اظهارات او در پی گزارش‌های متعددی مطرح می‌شود که از احتمال ریاست بلر بر یک اداره انتقالی غزه حکایت دارند. «یوت کوپر»، وزیر امور خارجه انگلیس، به روزنامه گاردین گفته است که بلر «یکی از افرادی بوده که پیشنهاداتی به این روند اضافه کرده است»، اما فرآیند‌های دیگری نیز وجود دارند.

تاجانی در مورد طرح ۲۱ ماده‌ای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه افزود: «ما از هر ابتکار عمل میانجی‌گری حمایت می‌کنیم. طرح آمریکا در صورتی که توسط کشور‌های عربی پذیرفته شود و همچنین خروج حماس، آزادی فوری اسرا و مسیری که بتواند به تأسیس یک دولت فلسطینی بینجامد را پیش‌بینی کند، مورد استقبال ماست. به نظر می‌رسد که قضاوت مثبتی از کشور‌های عربی شنیده‌ام. ما در حال کار برای ساختن آن هستیم.»

پیشتر، وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود کاخ سفید طرحی را پیشنهاد کرده است که شامل انتصاب تونی بلر به‌عنوان حاکم موقت غزه می‌شود.

منبع: الجزیره