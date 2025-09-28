سخنگوی ریاست جمهوری روسیه تهدیدهای رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه مقامات کرملین باید بدانند پناهگاه‌های بمب کجا هستند را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کرملین روز یکشنبه تهدید‌های ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مبنی بر اینکه مقامات کرملین باید بدانند پناهگاه‌های بمب کجا هستند را رد کرد و گفت که اوکراین در حال شکست در جنگ است و موقعیت مذاکره آن رو به وخامت است.

 زلنسکی در مصاحبه با آکسیوس مدعی شد که مراکز قدرت روسیه، مانند کرملین، اهداف بالقوه هستند و گفت که مقامات کرملین "باید بدانند پناهگاه‌های بمب کجا هستند. "

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به تلویزیون دولتی روسیه گفت: "زلنسکی سعی دارد به اروپایی‌ها، که اکنون به عنوان نان‌آور خانواده عمل می‌کنند، نشان دهد که او یک سرباز شجاع است. در همین حال، وضعیت در جبهه، خلاف این را نشان می‌دهد. با گذشت هر روز، وضعیت اوکراین به طور اجتناب‌ناپذیری رو به وخامت است؛ و هر روز مواضع مذاکره اوکراین به طور اجتناب‌ناپذیری رو به وخامت است. "

طبق پروژه نقشه DeepState طرفدار اوکراین، روسیه ۱۱۴،۹۱۸ کیلومتر مربع (۴۴،۳۷۰ مایل مربع) یا حدود ۱۹٪ از اوکراین را کنترل می‌کند و در سال گذشته ۴۷۲۹ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کرده است.

وقتی پاول زاروبین، خبرنگار تلویزیون دولتی کرملین مستقیماً از پسکوف پرسید که کرملین حمله به مرکز قدرت روسیه را چگونه ارزیابی می‌کند، او گفت: «بهتر است حتی در مورد آن صحبت نکنیم.»

در ماه مه ۲۰۲۳، روسیه اوکراین را به تلاش برای حمله به کرملین با پهپاد متهم کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در زمان حمله در کرملین نبود.

منبع: رویترز

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، ولودیمیر زلنسکی
