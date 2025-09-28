لبنیات و به ویژه پنیر باید در وعده صبحانه دانش آموزان وجود داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه در برنامه تلویزیونی از سهم پنیر در صبحانه دانش آموزان سخن گفت و عنوان کرد که پنیر پروتئین بالایی در مواد غذایی دارد.

برچسب ها: مواد غذایی ، کره لبنیات ، غذای سالم
