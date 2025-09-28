مشاور عالی فرماندهی کل قوا ضمن اشاره به عملکرد خوب رسانه ملی در دوران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: رسانه ملی ما حرف اول را زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی شب گذشته و در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» گفت: ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه پیروز شد و آمریکاییها و صهیونیستها شکست خوردند. وی با تمجید از نقش رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: رسانه ملی ما حرف اول را زد و بر جنگ رسانهای تمام امپراتوری جهنمی رسانههای آمریکا و صهیونیستها غلبه کرد. رسانه ملی ما با اتخاذ راهبرد صحیح، حرف اول را زد و این جنگ را به پیروزی رساند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به عملکرد خوب سازمان صداوسیما و گفتوگوی تلویزیونی با صدها مسئول و کارشناس در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: با افراد مختلف از جناحهای مختلف با تحلیلهای گوناگون مصاحبه شد و جناحهای مختلف در رابطه با دفاع از ایران متحد بودند؛ این برای ما مهم است که وقتی جنگ میشود ملت، نخبگان و سیاسیون ما متحد میشوند. کاملاً میفهمند که امنیت ملی یعنی چه؟ کاملاً میفهمند همه ما سوار یک کشتی هستیم. برخی خبرگزاریها هم در این زمینه خوب عمل کردند.
سرلشکر پاسدار رحیمصفوی افزود: در زمان آتشبس هم باید از نظر سیاسی، رسانهای و سیاست خارجی و از نظر نظامی، خودمان را به سمت قوی شدن حرکت بدهیم و ملت و کشورمان را باید آماده کنیم. آمادگی برای جنگ و قوی شدن؛ هزینهاش کمتر از این است که جنگی حاصل شود. امیدواریم در همین شرایط پیش برویم.