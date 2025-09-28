باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریزاد اقبالی - نشست خبری همایش بینالمللی «خیزش فرزانگان در برابر خِرَدکُشی» امروز در پژوهشگاه دانشهای بنیادین تهران برگزار شد. این همایش قرار است ۱۷ مهر ماه با حضور شخصیتها و میهمانان داخلی و خارجی در محل پژوهشگاه دانش های بنیادین برگزار شود.
محمدجواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی در این نشست گفت: در روزگاری که علم و دانش، سرمایه مشترک بشریت و دستاورد سالها تلاش و فداکاری دانشمندان است، شاهد پدیدهای شوم و کمسابقه هستیم؛ دولتها و رژیمهایی که به بهانههای سیاسی و امنیتی، ترور دانشمندان را به سیاستی علنی و مشروع بدل کردهاند. در قرون گذشته، دانشمندان را در دادگاههای تفتیش عقاید میآزردند؛ امروز، اما نخبگان علمی را برای محروم ساختن ملتها از حق دانستن، به شیوهای سبعانه به شهادت میرسانند.
او افزود: این جنایت محدود به یک کشور یا یک رشته خاص نیست. بسیاری از شهدای علمی ما، از فیزیکدان و ریاضیدان تا مدیران برجسته دانشگاهی، هیچ نقشی در پروژههای نظامی نداشتهاند. نمونههایی، چون شهیدان دکتر علیمحمدی، شهریاری، فخریزاده، فقهی و تهرانچی، نماد این مظلومیتاند. آنان با دانش هستهای، پزشکی، پرتودرمانی و مدیریت علمی سر و کار داشتند، اما قربانی ترور شدند.
لاریجانی بیان کرد: سه تهدید بزرگ پیشروی جامعه علمی جهان است: نخست، مشروعیتیافتن ترور دانشمندان؛ دوم، ایجاد فضای ارعاب که استعدادهای جوان را از مسیر علم بازمیدارد؛ و سوم، انحصارگری علمی که بر خلاف ذات جهانی و مشترک علم، دسترسی آزاد ملتها به دانش را محدود میکند.
او اظهار کرد: علم به هیچ مرزی تعلق ندارد. همانگونه که پیامبر اسلام (ص) فرمود: «اگر دانش در ثریا باشد، مردانی از سرزمین فارس به آن دست خواهند یافت»، امروز نیز ملتها با تلاش و همت خود به علوم نوین دست پیدا میکنند و هیچ سیاستی نمیتواند آنان را از این حق محروم کند.
لاریجانی تصریح کرد: این اجلاس نقطه آغاز حرکت جهانی برای مقابله با «تروریسم علمی» و دفاع از آزادی و امنیت پژوهشگران است. از همه دانشمندان، اصحاب رسانه و نهادهای علمی جهان دعوت میشود با افزایش آگاهی عمومی، مستندسازی و همکاریهای بینالمللی، به این پدیده خطرناک پایان دهند. آینده بشریت و پیشرفت علم در گرو همبستگی ما در برابر این سیاستهای ظالمانه است.