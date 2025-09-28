مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان از نجات ۳۰۰ هموطن توسط منجیان غریق در گیلان خبر داد و گفت : از ابتدای اجرای طرح سالم سازی دریا ۱۶ نفر در سواحل استان غرق شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی سلیمی ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه در ایام تابستان شاهد حضور مسافران بسیاری از اقصی نقاط کشور  و جهان در گیلان بودیم ، گفت : دریا از جمله مقصد گردشگری اکثر مسافران است‌‌.‌

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان با بیان اینکه طرح سالم سازی دریا از اوایل خرداد ماه در استان آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه داشت‌، افزود : در این مدت ۳۰۰ نفر از هموطنان در طرح دریا توسط ناجیان غریق  نجات یافتند. 

وی تصریح کرد : رادیو دریا یکی از طرح های ایام تابستان در مناطق ساحلی و طرح سالم سازی دریا در استان بود که با استقبال گسترده  همراه بود. 

سلیمی خاطر نشان کرد : در این مدت ۱۶ نفر از هموطنان متاسفانه در خارج از طرح دریا فوت شدند.‌

 مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان به ۵۰۵ مورد حادثه طی ۱۲۳ روز اشاره کرد و‌ گفت: از کل حوادث ۳۸۰ مورد ترافیکی بوده است.

