آمار شهدای غزه در حالی از ۶۶ هزار نفر گذشت که رژیم صهیونیستی به جنگ وحشیانه خود علیه فلسطینیان ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۶۶۰۰۵ فلسطینی در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه نوار غزه شهید شده‌اند.

در بیانیه‌ این وزارتخانه آمده است که ۷۹ جسد از جمله دو جسد که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند، در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند، در حالی که ۳۷۹ نفر زخمی شده‌اند که تعداد مجروحان در حمله اسرائیل را به ۱۶۸۱۶۲ نفر رسانده است.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از قربانیان هنوز زیر آوار و در جاده‌ها گرفتار هستند، زیرا امدادگران قادر به دسترسی به آنها نیستند.»

همچنین اشاره شده است که در ۲۴ ساعت گذشته، شش فلسطینی در حالی که سعی در دریافت کمک‌های بشردوستانه داشتند، بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل شهید و ۶۶ نفر دیگر زخمی شدند و تعداد کل فلسطینی‌هایی که در حین درخواست کمک شهید شده‌اند به ۲۵۶۶ نفر رسیده است و بیش از ۱۸۷۶۹ نفر دیگر از ۲۷ مه زخمی شده‌اند.

ارتش اسرائیل حملات خود به نوار غزه را در ۱۸ مارس از سر گرفت و از آن زمان تاکنون ۱۳۱۷۳ نفر را به شهادت رسانده و ۵۶۱۲۱ نفر دیگر را زخمی کرده است و توافق آتش‌بس و تبادل اسرا را که در ژانویه برقرار شده بود، نقض کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، شهدای غزه
خبرهای مرتبط
طرح صلح ترامپ برای غزه با تردید‌ها و چالش‌های جدی رو‌به‌رو است
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
امارات اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
آخرین اخبار
تدوین «اطلس اشتغال اتباع خارجی» در تهران برای مهار اشتغال غیرقانونی
تحریم‌های جدید ایران؛ تهدیدی برای اقتصاد افغانستان
آلمان: برای مذاکره با ایران آماده‌ایم
طالبان یک تبعه آمریکا را آزاد کرد
بیانیه سازمان ملل متحد درباره ۶ قطعنامه لغو شده و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران
نامه لاوروف به گوترش درباره اسنپ‌بک
ترامپ می‌گوید توافق صلح غزه در «مراحل نهایی» است
ترامپ در یک گردهمایی نادر با حضور مقامات نظامی ارشد آمریکایی شرکت می‌کند
خوشبینی محتاطانه ونس نسبت به طرح صلح غزه
بحران گرسنگی میلیون‌ها افغانستانی؛ برنامه جهانی غذا هشدار داد
ادعا‌های جدید نتانیاهو درباره ذخایر اورانیوم ایران
رشد ۲۵ درصدی تجارت پاکستان با افغانستان؛ کابل بزرگترین شریک تجاری اسلام آباد
شرکت طالبان به عنوان عضو کامل در فرمت مسکو
اتهامات جاسوسی علیه مهاجران افغانستانی بخشی از عملیات روانی دشمن بود
تأکید طالبان بر تاریخ مشترک مبارزه با دشمنان در دیدار با سفیر ایران
بنیان‌گذار تلگرام: فرانسه می‌خواست از پرونده‌ قضایی من سوءاستفاده کند
دانمارک پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را در آسمان خود ممنوع کرد
ترامپ: برای رخدادی خاص و بی‌سابقه در خاورمیانه آماده‌ایم
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
تظاهرات ۱۰۰ هزار نفری در آلمان در حمایت از فلسطین + تصاویر
تصمیم پاکستان برای تعطیلی ۱۶ اردوگاه پناهجویان افغان در پاکستان
کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف
محکومیت سخنان ترامپ و انتقاد از «دروغین بودن» مواضع آمریکا در غزه توسط حزب رفاه ملی افغانستان
روشه؛ نغمه‌ی جاودانگی نصرالله در قلب مقاومت
شمار شهدای غزه از ۶۶ هزار نفر فراتر رفت
مسکو تهدید زلنسکی مبنی بر هدف قرار دادن کرملین را رد کرد
 ایتالیا: تونی بلر می‌تواند نقشی مهم در غزه پس از آتش‌بس ایفا کند
هذیان‌گویی رژیم جنایتکار اسرائیل درباره بازگشت اسنپ بک
طوفان در فیلیپین جان دستکم ۲۶ نفر را گرفت
کالاس: تحریم‌های ایران بازگشته، اما دیپلماسی ادامه دارد