باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۶۶۰۰۵ فلسطینی در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه نوار غزه شهید شده‌اند.

در بیانیه‌ این وزارتخانه آمده است که ۷۹ جسد از جمله دو جسد که از زیر آوار بیرون کشیده شده‌اند، در ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند، در حالی که ۳۷۹ نفر زخمی شده‌اند که تعداد مجروحان در حمله اسرائیل را به ۱۶۸۱۶۲ نفر رسانده است.

در این بیانیه آمده است: «بسیاری از قربانیان هنوز زیر آوار و در جاده‌ها گرفتار هستند، زیرا امدادگران قادر به دسترسی به آنها نیستند.»

همچنین اشاره شده است که در ۲۴ ساعت گذشته، شش فلسطینی در حالی که سعی در دریافت کمک‌های بشردوستانه داشتند، بر اثر تیراندازی ارتش اسرائیل شهید و ۶۶ نفر دیگر زخمی شدند و تعداد کل فلسطینی‌هایی که در حین درخواست کمک شهید شده‌اند به ۲۵۶۶ نفر رسیده است و بیش از ۱۸۷۶۹ نفر دیگر از ۲۷ مه زخمی شده‌اند.

ارتش اسرائیل حملات خود به نوار غزه را در ۱۸ مارس از سر گرفت و از آن زمان تاکنون ۱۳۱۷۳ نفر را به شهادت رسانده و ۵۶۱۲۱ نفر دیگر را زخمی کرده است و توافق آتش‌بس و تبادل اسرا را که در ژانویه برقرار شده بود، نقض کرده است.

نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور با پرونده نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی دادگستری رو‌به‌رو است.

منبع: آناتولی