باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا هاجری در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورا با تقدیر از سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، آن را نشانه‌ای از پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و منش ولایتمداری دانست.

او با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مناسبت را فرصتی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد و افزود: شهرداری شیراز با مشارکت در بازسازی گلزار شهدا، برگزاری رزمایش تنگه چزابه، حمایت از یادواره‌های شهدا و حضور فرزندان شهدا در بدنه مدیریتی، در این مسیر پیشگام بوده است.

هاجری در ادامه خواستار استفاده از انرژی خورشیدی در اماکن شهرداری شد و گفت: این اقدام در راستای مصوبات شورا می‌تواند به رفع ناترازی انرژی و توسعه پایدار کمک کند.

او همچنین با اشاره به بحران آب، بر ضرورت راه‌اندازی حداقل ۱۰ تصفیه‌خانه محلی در مناطق پرمصرف شیراز تأکید کرد و افزود: این پروژه‌ها با هدف تأمین آب فضای سبز شهری و جلوگیری از مصرف آب شرب در این بخش در دستور کار قرار گرفته‌اند.

عضو شورای شهر شیراز از آغاز برنامه‌های شاد و ملی به‌منظور تجلیل از افتخارآفرینی جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی خبر داد و گفت: برگزاری مراسم ورزش زورخانه‌ای و راهپیمایی خانوادگی ۲۰۰ هزار نفره در جمعه‌های آتی از جمله این اقدامات است.

هاجری با تأکید بر جایگاه شهردار به‌عنوان کلیددار شهر، خواستار حفظ شأن مدیریت شهری در عرصه دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری شد و نسبت به ورود به فضای تخریب سیاسی و تبلیغات زودهنگام هشدار داد.

او تصریح کرد: مردم خواهان خدمت بی‌منت هستند و شورا و شهرداری شیراز با افزایش دامنه خدمات، در مسیر رضایتمندی عمومی گام برمی‌دارند.

