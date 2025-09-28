فرمانده انتظامی داراب از توقیف ۲ دستگاه کامیون و کشف ۱۰ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیدرحمان هاشمی با اشاره به عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با شبکه‌های مرتبط در این زمینه، گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته در این خصوص و ایجاد ایست و بازرسی‌های مقطعی، ماموران انتظامی پاسگاه قلعه بیابان ۲ دستگاه کامیون مربوط به یکی از باند‌های قاچاق سوخت را شناسایی و آنها را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی به عمل آمده از این کامیون‌ها، تعداد زیادی بشکه حاوی ۱۰ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز به ارزش ۶ میلیارد ریال کشف شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه در این زمینه ۲ نفر دستگیر و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند، تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودرو‌های قاچاقچیان سوخت هستیم؛ لذا مجموعه انتظامی این شهرستان با تمام توان با این پدیده شوم مقابله و برخورد می‌کند.

دستگیری عاملان تیراندازی در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان تیراندازی در یکی از محله‌های این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی با اسلحه گرم در یکی از محله‌های شهرستان شیراز منجر به آسیب دیدگی ۳ نفر از ناحیه دست و پا، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه "کفترک" قرار گرفت.

او افزود: ماموران بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عاملان تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده آنها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه هر ۳ متهم در بازجویی اولیه علت تیراندازی را اختلافات شخصی عنوان کردند، گفت: افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

کشف ۳۷ راس گاو فاقد مجوز در سرچهان

فرمانده انتظامی سرچهان از کشف ۳۷ راس گاو فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدجواد اسلامی‌مهر در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران یگان امداد سرچهان در اجرای طرح برخورد با قاچاق، حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلر حامل احشام مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این کامیون ۳۷ راس گاو فاقد پروانه بهداشتی کشف و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سرچهان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۳۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پلیس با اقتدار در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با قانون شکنان برخورد خواهد کرد و مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش‌های شهروندان است.

دستگیری سارقین کابل‌های مخابراتی در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از دستگیری عاملین سرقت کابل‌های مخابراتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر بیان داشت: سرقت کابل‌های مخابراتی در چندین محله در جهرم موجب شد تیم‌های تجسس کلانتری‌های ۱۱ جمهوری و ۱۲ مطهری مسئول پیگیری و شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین شوند.

او افزود: تحقیقات پلیسی و اقدامات فنی موجب شد ۳ نفر سارق شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی با ورود به مخفیگاه آنان، دستگیر شوند.

فرمانده انتظامی جهرم با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۱۷ فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: سارقان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

منبع: پلیس فارس