باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور آیتالله دژکام، نماینده ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تیپ ۵۵ هوابرد برگزار شد.
امام جمعه شهر شیراز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و به ویژه ۲۳۵۰ شهید والا مقام تیپ ۵۵ هوابرد، گفت: تیپ ۵۵ هوابرد همیشه مایه افتخار، عظمت و سربلندی ایرانیان و بالاخص مردم استان فارس بوده است به واسطه این که در طول دوران جنگ تحمیلی و هم اکنون منشاء خدمات زیادی برای مردم کشور و شهر شیراز است.
او در ادامه با اشاره به آیه سوم سوره صف تصریح کرد: خداوند کسانی که در راه او میجنگند و مقاتله میکنند دوست دارد؛ بنابراین شما باید قدر لباس سربازی را بدانید چرا که لباس شما لباس سربازی امام زمان است. سربازان ما در طول تاریخ مدافع ارزشهای الهی بوده و لشکر ایرانیها هیچگاه ظالم نبوده و پهلوانان وقهرمانان ایران همیشه خداپرستی را ترویج میکردهاند.
نماینده ولیفقیه در استان فارس در ادامه افزود: دو منبع لایزال الهی که همیشه میتوان از آن قدرت وتوان گرفت صبر و نماز است، در جنگ ۱۲ روز هم از سربازان و نیروهای مسلح گرفته تا مردم صبر را سرلوحه قرار دادند و محکم ایستادند، چرا که اولین قدم برای اینکه دشمنان نا آمید شوند صبر است و ما در این جنگ ۱۲ روزه پای ارزشهای اسلام و ایران ایستادیم و تفاوت ارتش ما با سایر ارتشها این است که در راه خدا صبر و استقامت میکنیم و قوت قلب ما در این جنگ ۱۲ روزه رهبری و فرماندهی رهبر انقلاب بود.
دژکام با اشاره به اهمیت نماز گفت: از نماز میتوانیم در زندگی کمک بگیریم و مشکلاتمان را با کمک نماز حل کنیم، چرا که در روز قیامت فریاد رس ما نماز است.
در پایان این مراسم از سربازان نمونه و نمازگزاران برتر تیپ با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.
منبع: ارتش