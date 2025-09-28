نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به نقش حیاتی صبر و نماز در مقاومت ملت ایران، تأکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه، از نیروهای مسلح تا مردم، با تکیه بر این دو منبع الهی، پای ارزش‌های اسلام و ایران ایستادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با حضور آیت‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تیپ ۵۵ هوابرد برگزار شد.

امام جمعه شهر شیراز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و به ویژه ۲۳۵۰ شهید والا مقام تیپ ۵۵ هوابرد، گفت: تیپ ۵۵ هوابرد همیشه مایه افتخار، عظمت و سربلندی ایرانیان و بالاخص مردم استان فارس بوده است به واسطه این که در طول دوران جنگ تحمیلی و هم اکنون منشاء خدمات زیادی برای مردم کشور و شهر شیراز است.

او در ادامه با اشاره به آیه سوم سوره صف تصریح کرد: خداوند کسانی که در راه او می‌جنگند و مقاتله می‌کنند دوست دارد؛ بنابراین شما باید قدر لباس سربازی را بدانید چرا که لباس شما لباس سربازی امام زمان است. سربازان ما در طول تاریخ مدافع ارزش‌های الهی بوده و لشکر ایرانی‌ها هیچگاه ظالم نبوده و پهلوانان وقهرمانان ایران همیشه خداپرستی را ترویج می‌کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در ادامه افزود: دو منبع لایزال الهی که همیشه می‌توان از آن قدرت وتوان گرفت صبر و نماز است، در جنگ ۱۲ روز هم از سربازان و نیرو‌های مسلح گرفته تا مردم صبر را سرلوحه قرار دادند و محکم ایستادند، چرا که اولین قدم برای اینکه دشمنان نا آمید شوند صبر است و ما در این جنگ ۱۲ روزه پای ارزش‌های اسلام و ایران ایستادیم و تفاوت ارتش ما با سایر ارتش‌ها این است که در راه خدا صبر و استقامت می‌کنیم و قوت قلب ما در این جنگ ۱۲ روزه رهبری و فرماندهی رهبر انقلاب بود. 

دژکام با اشاره به اهمیت نماز گفت: از نماز می‌توانیم در زندگی کمک بگیریم و مشکلاتمان را با کمک نماز حل کنیم، چرا که در روز قیامت فریاد رس ما نماز است.

در پایان این مراسم از سربازان نمونه و نمازگزاران برتر تیپ با اهدای لوح و هدیه تجلیل شد.

منبع: ارتش

برچسب ها: تیپ 55 هوابرد ارتش ، امام جمعه شیراز
خبرهای مرتبط
آیت‌الله دژکام:
دفاع مقدس نماد ایستادگی ملت ایران در معامله با خداست
شیرازی‌ها پیشتاز در ایثار و انسان‌دوستی/ ضرورت انتقال فرهنگ کمک‌رسانی به نسل آینده
دانش‌آموزان امروز، مدیران فردای ایران هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز در استهبان/۱۷ چاه پُر شد
همراهی با دولت، وظیفه همه جریان‌های سیاسی است
اهدای پرچم کنگره جهانی محمد (ص) به نمایندگان اعتاب و آستان‌های مقدس کشور
تصویری از هویت، مقاومت و امید بر دیوارنگاره شیراز
طنین غزل‌های حافظ از شیراز در رسانه ملی
بارندگی استان فارس ۴۳.۵ درصد کاهش یافت
مناسبات قدرت در جهان امروز دیگر دوام نخواهد داشت
شهید سید حسن نصرالله تاریخ غرب آسیا و جهان اسلام را دگرگون کرد
آخرین اخبار
بارندگی استان فارس ۴۳.۵ درصد کاهش یافت
شهید سید حسن نصرالله تاریخ غرب آسیا و جهان اسلام را دگرگون کرد
همراهی با دولت، وظیفه همه جریان‌های سیاسی است
مناسبات قدرت در جهان امروز دیگر دوام نخواهد داشت
طنین غزل‌های حافظ از شیراز در رسانه ملی
تصویری از هویت، مقاومت و امید بر دیوارنگاره شیراز
اهدای پرچم کنگره جهانی محمد (ص) به نمایندگان اعتاب و آستان‌های مقدس کشور
تداوم برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز در استهبان/۱۷ چاه پُر شد
توقیف خودرو حامل ۱۰ میلیارد ریال کالای بدون مجوز در فراشبند
تحول در میراث فرهنگی فارس؛ از جذب سرمایه تا قوانین جدید
قلع و قمع ۳۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی شهرستان مرودشت
دستگیری عوامل سرقت در فارس؛ از دستگیری سارق محموله کامیون‌ها تا دزدی از اماکن
پالوده و بستنی؛ میراثی خوش‌طعم در خدمت نشاط اجتماعی و گردشگری خوراک شیراز