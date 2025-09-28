شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات ساماندهی کارگران مرز شلمچه سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امنیت شغلی موجب می‌شود تا کارکنان با اطمینان خاطر و انگیری بیشتری به فعالیت روزمره خود بپردازند. در واقع امنیت شغلی به صورت یک محافظ از کارکنان مراقبت می‌کند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما کارگران شاغل در مرز شلمچه از نداشتن امکاناتی مانند بیمه و ساماندهی در رنج و عذاب هستند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

ما جمعی از کارگران شاغل در مرز شلمچه از سال ۱۳۸۰ تاکنون با مشکلات جدی در زمینه عدم سامان‌دهی، عدم بیمه و همچنین عدم نظارت مؤثر مواجه هستیم و متاسفانه هیچ کس هم پیگیر نیست.

به همین دلیل بی‌نظمی‌های موجود به وجود آمده است. این مشکلات نه تنها بر زندگی و معیشت ما تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث ایجاد نگرانی و نا امنی شغلی برای ما و خانواده‌های‌مان شده است. به همین سبب، از شما خواهشمندیم که به این موضوع رسیدگی کرده و اقدامات لازم را جهت ساماندهی وضعیت کارگران در این منطقه و نظارت بر وضعیت اشتغال ما صورت دهید. ما به حمایت و توجه شما امید داریم و از تلاش شما برای بهبود وضعیت کارگران تقدیر و تشکر می‌کنیم.