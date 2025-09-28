استاندار گیلان با بیان اینکه توسعه زیر ساخت های گردشگری زمینه رونق اقتصادی و رفاه حال گردشگران را فراهم می کند، گفت : ترافیک محورها جدی گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس استاندار گیلان امروز در جلسه خدمات سفر اظهار داشت : هرساله شاهد افزایش حضور مسافر به استان هستیم .

استاندار گیلان با بیان اینکه ترافیک شهر رشت یکی از معضلات این شهرستان شمرده می شود، افزود : معضل ترافیک در این شهرستان جدی گرفته شود‌ .

وی تصریح کرد : در پیک سفر استان شاهد ترافیک سنگین در محورهای گیلان هستیم ‌، برای رفع این مشکل در استان تصمیم و مدیریت ویژه انجام شود.

حق شناس خاطر نشان کرد : بهره گیری از هوش مصنوعی در ارائه خدمات بهره گرفته شود ، چراغ های راهنما در برخی از محورها فرسوده است این چراغ ها تعویض و از فناوری جدید بهره گرفته شود.



وی اضافه کرد : گیلان فرصت بی نظیر در صنعت گردشگری دارد، از این ظرفیت ها رونق اقتصادی استان را مهیا می کند.



استاندار گیلان از افزایش ۲۵ درصدی اقامت گردشگران در اقامتگاههای استان خبر داد و گفت : توسعه زیر ساخت های گردشگری در استان مورد توجه قرار گیرد.‌

وی با اشاره به اینکه در گیلان مشکل نفت و گاز نداریم ، خاطر نشان ساخت : در پیک سفر خوشبختانه با کمبود آرد و دیگر کالاهای اساسی استان روبه رو نبودیم.

حق شناس در ادامه به ترافیک استان اشاره و اذعان کرد : ایجاد مترو در استان و رشت امکان پذیر نیست اما راه انداری تراموا رو باید جدی بگیرید.‌



مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گیلان هم در این نشست گفت : از ابتدای امسال تاکنون شاهد سیل مسافر به استان بودیم .‌



وی به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد وگفت : این ایام اکثر اماکن گردشگری استان پای کار بودند و به مسافران در آن ایام بحرانی خدمات لازم را ارائه دادند که جای تقدیر و تشکر دارد.

سرهنگ جاور صفاری ، رئیس پلیس راه گیلان در ادامه گفت: در ۶ ماه اول سال حدود ۱۱ میلیون تردد بین استانی داشته‌ایم و ۷۰ واحد گشتی در خدمات‌رسانی در جاده‌ها مستقر بوده‌اند.

وی تصریح کرد: طی سال جاری ۱۸۳ نفر در حوادث جاده‌ای جان خویش را از دست دادند که نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد معادل ۴ نفر کاهش داشته است.

رییس پلیس راه گیلان همچنین از اعلام رضایتمندی ۳۷ درصدی مردم از پلیس راه از طریق سامانه ۱۹۷ خبر دادند.

در این نشست بهداشت و درمان ، گردشگری ، اقامتگاههای بوم گردی ، پلیس راه و ... گزارشی از فعالیت های خدمات سفر ارائه دادند.‌