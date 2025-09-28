معاون وزیر جهاد گفت: از ۲ میلیون تن بذر مورد نیاز برای سال زراعی جدید، ۵۰۰ هزارتن بذر تولید شده که در ۱۰ سال اخیر بی سابقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجیدآنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: با اتخاذ برخی تمهیدات، برمبنای برنامه بذری که موسسه تحقیقات تدوین کردند تمامی بذر مورد نیاز گواهی شده و اصلاح شده تامین شده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ هزارتن بذر در استان ها آماده عرضه است، افزود: نهاده های مورد نیاز شامل انواع کودهای شیمیایی تدارک دیده شده و برای اولین سال است که سامانه ها از شهریور توزیع نهاده انجام می شود.

آنجفی گفت: در شرایط نامساعد محیطی تغذیه گیاهی می تواند در پایداری تولید کمک کند.

گفتنی است بذر مورد نیاز کشاورزان برای سال زراعی جدید به طور کامل تامین شد و در این راستا معاون امور زراعت جهاد کشاورزی اعلام کرد از ۲ میلیون تن بذر مورد نیاز برای سال زراعی جدید، ۵۰۰ هزارتن بذر تولید شده که در ۱۰ سال اخیر بی سابقه است.