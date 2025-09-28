باشگاه خبرنگاران جوان - حمید وسکویی مدیرکل زندان‌های استان گیلان در دوازدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با عنوان «اقتصاد زندانیان پس از عفو و آزادی» دربازدید از مراکز خدمات خودرویی و تولید ماهی‌های خاویاری گفت: در استان گیلان، اشتغال و حرفه‌آموزی به یک رقابت سالم تبدیل شده است و ما در نظر داریم که تمامی زندانیان استان به گواهینامه مهارت حرفه‌ای دست یابند، گواهینامه‌ای که هیچ اشاره‌ای به زندانی بودن فرد ندارد. هدف ما اشتغال مولد و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمد کافی است. ما به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به این افراد کمک کنیم. این افراد همگی مستعد و دارای بهره هوشی بالا هستند و نیاز به هدایت در مسیر درست دارند.

وی دربخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اعطای وام به مددجویان گفت: شرایط وام‌ها به صورت کاملاً قرض‌الحسنه و با بهره چهار درصد است. ما در بانک‌ها شرایطی را فراهم کرده‌ایم که این وام‌ها به تمامی افراد برسد. در حال حاضر، تعداد زندانیانی که پس از آزادی وام دریافت کرده‌اند، به ۳۲۰ نفر رسیده است. وام‌هایی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به این افراد داده‌ایم تا خودشان فعالیت‌های اشتغال‌زایی را راه‌اندازی کنند. مرکز خدمات اجتماعی پس از خروج زندانیان، نظارت می‌کند که این وام‌ها در مسیر درست هدایت شوند و بازدید‌هایی نیز انجام می‌شود. همچنین، ما ۱۴ میلیارد تومان به صورت وام کارآفرینی اعطا کرده‌ایم که قرار بود ۹۴ نفر مشغول به کار شوند، اما در حقیقت، حدود ۲۳۰ نفر توانسته‌اند مشغول به کار شوند و حقوق دریافت کنند.

وسکویی گفت: حدود ۹۷ کارگاه در سطح استان داریم و تعدادی از زندانیان به صورت گروهی در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. در حال حاضر، از افرادی که در اینجا فعالیت می‌کنند، ۱۰ نفر آزادشده و ۱۵ نفر زندانی هستند.

مدیرکل زندان‌های استان گیلان گفت: در حال حاضر، ۱۴۰۰ نفر در انجمن و بنیاد تعاون مشغول به کار هستند و متوسط حقوق این افراد ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. البته برخی از افراد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و برخی دیگر ۲ تا ۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وسکویی در ادامه بازدید گفت: زیر نظر بنیاد تعاون زندانیان استان، مجموعه‌ای داریم که حدود ۷۸۰۰ متر مربع مساحت دارد و در آن ماهیان خاویاری پرورش داده می‌شوند. در حال حاضر، حدود ۱۲۸ قطعه ماهی خاویاری داریم که وزن آنها از ۵۰۰ گرم تا ۱۲۰ کیلوگرم متغیر است و برخی از آنها تا ۱۴ سال عمر می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون زمان برداشت خاویار است و از ابتدای سال تا کنون، ۷۰ کیلو خاویار برداشت کرده‌ایم. خاویار تولیدی از طریق مزایده به ۵ شرکت مجاز فروخته می‌شود که به کشور‌های روسیه و فرانسه صادر می‌کنند. تعدادی از زندانیان در این مجموعه مشغول به کار هستند. عفو معیاری که هفته پیش شاهد آن بودیم، باعث آزادی دو نفر از زندانیان ما شد.

وی درباره اشتغال زندانیان در مجموعه‌های بنیاد تعاون گفت: فقط زندانیانی که هنوز مدت حبس دارند می‌توانند در اینجا کار کنند. در کنار پرورش ماهی، فضایی برای بسته‌بندی ۲۸ نوع ماده غذایی مانند خشکبار و حبوبات داریم که خانم‌ها در آنجا مشغول به کار هستند و از این طریق درآمد کسب می‌کنند. این فعالیت‌ها به زندانیان کمک می‌کند که همزمان با گذراندن حبس، شغل و درآمدی داشته باشند و سرپرست خانواده‌های خود باشند.