مدیرکل زندان‌های استان گیلان از اعطای وام قرض‌الحسنه به مددجویان زندان‌های گیلان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید وسکویی مدیرکل زندان‌های استان گیلان در دوازدهمین تور نظارتی قوه قضائیه با عنوان «اقتصاد زندانیان پس از عفو و آزادی» دربازدید از مراکز خدمات خودرویی و تولید ماهی‌های خاویاری گفت: در استان گیلان، اشتغال و حرفه‌آموزی به یک رقابت سالم تبدیل شده است و ما در نظر داریم که تمامی زندانیان استان به گواهینامه مهارت حرفه‌ای دست یابند، گواهینامه‌ای که هیچ اشاره‌ای به زندانی بودن فرد ندارد. هدف ما اشتغال مولد و ایجاد فرصت‌های شغلی با درآمد کافی است. ما به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به این افراد کمک کنیم. این افراد همگی مستعد و دارای بهره هوشی بالا هستند و نیاز به هدایت در مسیر درست دارند.

وی دربخش دیگری از صحبت‌هایش درباره اعطای وام به مددجویان گفت: شرایط وام‌ها به صورت کاملاً قرض‌الحسنه و با بهره چهار درصد است. ما در بانک‌ها شرایطی را فراهم کرده‌ایم که این وام‌ها به تمامی افراد برسد. در حال حاضر، تعداد زندانیانی که پس از آزادی وام دریافت کرده‌اند، به ۳۲۰ نفر رسیده است. وام‌هایی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان به این افراد داده‌ایم تا خودشان فعالیت‌های اشتغال‌زایی را راه‌اندازی کنند. مرکز خدمات اجتماعی پس از خروج زندانیان، نظارت می‌کند که این وام‌ها در مسیر درست هدایت شوند و بازدید‌هایی نیز انجام می‌شود. همچنین، ما ۱۴ میلیارد تومان به صورت وام کارآفرینی اعطا کرده‌ایم که قرار بود ۹۴ نفر مشغول به کار شوند، اما در حقیقت، حدود ۲۳۰ نفر توانسته‌اند مشغول به کار شوند و حقوق دریافت کنند.

وسکویی گفت: حدود ۹۷ کارگاه در سطح استان داریم و تعدادی از زندانیان به صورت گروهی در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. در حال حاضر، از افرادی که در اینجا فعالیت می‌کنند، ۱۰ نفر آزادشده و ۱۵ نفر زندانی هستند.

مدیرکل زندان‌های استان گیلان گفت: در حال حاضر، ۱۴۰۰ نفر در انجمن و بنیاد تعاون مشغول به کار هستند و متوسط حقوق این افراد ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. البته برخی از افراد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و برخی دیگر ۲ تا ۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وسکویی در ادامه بازدید گفت: زیر نظر بنیاد تعاون زندانیان استان، مجموعه‌ای داریم که حدود ۷۸۰۰ متر مربع مساحت دارد و در آن ماهیان خاویاری پرورش داده می‌شوند. در حال حاضر، حدود ۱۲۸ قطعه ماهی خاویاری داریم که وزن آنها از ۵۰۰ گرم تا ۱۲۰ کیلوگرم متغیر است و برخی از آنها تا ۱۴ سال عمر می‌کنند.

وی ادامه داد: اکنون زمان برداشت خاویار است و از ابتدای سال تا کنون، ۷۰ کیلو خاویار برداشت کرده‌ایم. خاویار تولیدی از طریق مزایده به ۵ شرکت مجاز فروخته می‌شود که به کشور‌های روسیه و فرانسه صادر می‌کنند. تعدادی از زندانیان در این مجموعه مشغول به کار هستند. عفو معیاری که هفته پیش شاهد آن بودیم، باعث آزادی دو نفر از زندانیان ما شد.

وی درباره اشتغال زندانیان در مجموعه‌های بنیاد تعاون گفت: فقط زندانیانی که هنوز مدت حبس دارند می‌توانند در اینجا کار کنند. در کنار پرورش ماهی، فضایی برای بسته‌بندی ۲۸ نوع ماده غذایی مانند خشکبار و حبوبات داریم که خانم‌ها در آنجا مشغول به کار هستند و از این طریق درآمد کسب می‌کنند. این فعالیت‌ها به زندانیان کمک می‌کند که همزمان با گذراندن حبس، شغل و درآمدی داشته باشند و سرپرست خانواده‌های خود باشند.

برچسب ها: عفو ، قوه قضائیه
خبرهای مرتبط
از حبس تا کسب؛ روایت کارآفرینی مددجوی گیلانی پس از عفو
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
رئیس قوه قضاییه: کسانی که قصد احتکار و گران فروشی دارند شناسایی می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت رپر معروف به اتهام تعرض به دختر نوازنده
چمران: برگزارکنندگان نمایشگاه در سئول گویا اصرار دارند مردم را آزار دهند
دستگیری ۲۷۰ سارق و مالخر تهران/ کاهش ۵۳ درصدی سرقت در پایتخت
آغاز پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ در نیمه دوم مهر ماه سال جاری
ترافیک پایتخت تحت تاثیر تخلفات ساکن
انتقام، بهانه‌ای برای سرقت اموال خواهر
راه‌اندازی صفحه گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار در سایت دادستانی کل
از حبس تا کسب؛ روایت کارآفرینی مددجوی گیلانی پس از عفو
افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم مادر در کشور
بیش از ۴۶۹ هزار خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴ بدلیل معاینه فنی جریمه شدند
آخرین اخبار
اقدامات لازم در هنگام وقوع زلزله + فیلم
واکاوی دلیل دوری افراد از یکدیگر + فیلم
افزایش فاصله بین تولد فرزند اول و دوم مادر در کشور
از حبس تا کسب؛ روایت کارآفرینی مددجوی گیلانی پس از عفو
انتقام، بهانه‌ای برای سرقت اموال خواهر
۶۶ نام، ۶۶ روایت ایستادگی؛ قصر میزبان نسلی که شکنجه‌های ساواک را تاب آورد
جوان‌سازی سمن‌ها؛ مأموریت ویژه معاونت جوانان
بیش از ۴۶۹ هزار خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۴ بدلیل معاینه فنی جریمه شدند
آغاز پیش ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵ در نیمه دوم مهر ماه سال جاری
نفس تازه تهران، با آغاز به کار اتوبوس‌های برقی در منطقه یک
دستگیری ۲۷۰ سارق و مالخر تهران/ کاهش ۵۳ درصدی سرقت در پایتخت
اوحدی: بیش از ۴۵ درصد اسرای زمان جنگ تحمیلی دانش آموز بودند
چمران: برگزارکنندگان نمایشگاه در سئول گویا اصرار دارند مردم را آزار دهند
ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در پاییز
راه‌اندازی صفحه گزارش کلاهبرداری‌های پرتکرار در سایت دادستانی کل
قویدل: شرط معافیت مالیاتی موجران تنظیم قرارداد اجاره بلندمدت است
ترافیک پایتخت تحت تاثیر تخلفات ساکن
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
بازداشت رپر معروف به اتهام تعرض به دختر نوازنده
احداث شهرک بازیافت در تهران
تاکید فرمانداری تهران بر ضرورت آشنایی کامل مجریان با سازوکار انتخابات تناسب
تمام مراحل انتخابات شورای شهر تهران به‌صورت الکترونیک برگزار می‌شود
سالانه ۴۰۰ هزار کودک محروم غربالگری رایگان شنوایی می‌شوند
انصاری: معضلات زیست‌محیطی بدون مشارکت زنان و بخش خصوصی حل نمی‌شود
۳ فقره تصادف فوتی برای دوچرخه سواران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴
هوشیاری پلیس نمایشگاه، جلوی سرقت لپ‌تاپ را گرفت
آغاز طرح ویژه نظارت برنانوایی‌ها توسط تعزیرات