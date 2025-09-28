مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان گفت:به دلیل وجود معنویت و تلألؤات عرفانی در جنگ هشت ساله، این جنگ به دفاع مقدس نامگذاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الاسلام علی اکبر پور، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بر ابعاد معنوی و عرفانی این دوران تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه جنگ ۸ ساله تحمیلی به ملت ایران، به دلیل وجود معنویات و تشعشعات و تلألؤات عرفانی، به دفاع مقدس نامگذاری شد، اظهار داشت: در این دوران، بسیاری از رزمندگان توانستند در مدت زمان کوتاه به قله‌های رفیع ایثار و عرفان دست یابند.

حجت الاسلام پور، روحانیت، طلاب و علمای گرانقدر را از جمله پیشگامان ترویج معنویت و تعمیق آن در جبهه‌های دفاع مقدس دانست و گفت: این عزیزان در کنار رزمندگان، هم در عرصه جهاد نظامی و هم در جهاد تبلیغ و معنویت‌افزایی، نقش پررنگی ایفا کردند.

وی دفاع مقدس را مدرسه عشق و کارگاه عرفان توصیف کرد و افزود: آمار بالای شهدای روحانی در مقایسه با جمعیت این قشر، گواه حضور چشمگیر و فداکاری آنان در سنگر‌های انقلاب اسلامی است؛ شهدایی که در عرصه‌های مختلف از جمله مقابله با ترور، دفاع از حرم و در جنگ‌های اخیر به شهادت رسیده‌اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان در پایان تأکید کرد که آنچه امروز وظیفه ماست، پاسداری از این میراث گرانقدر و گنجینه معنوی است.

منبع سپاه سلمان سیستان و بلوچستان