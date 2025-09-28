باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در مورد پیشنهاد بارورسازی ابرها، گفت: ما یک سازمان جداگانه‌ای در این زمینه داریم، در این زمینه برنامه گسترده‌ای وجود دارد و تا آبان و یا آذر ماه آثار آن را مردم می‌توانند ببینند.

به گفته وی، چنانچه ابر باران‌زا به سمت کشور بیاید، بارورسازی ابر‌ها را انجام می‌دهیم و برنامه گسترده‌ای در این زمینه داریم.

وی گفت: بارورسازی ابر‌ها در دنیا سابقه دارد، اما در کشور ما چیز جدیدی است و امیدواریم در آبان و آذر ماه مردم آثار آن را ببینند.