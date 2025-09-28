باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ جلال حمه حسنی با بیان این مطلب اظهارکرد : در راستای ارائه خدمات مطلوب به ‏شهروندان، تحقق دولت الکترونیک وتحقق حقوق شهروندی با توزیع الکترونیک گاز مایع دراستان هیچ گونه کمبودی در ‏خصوص عرضه گار مایع جهت مصرف کنندگان واقعی وجود ندارد

حمه حسنی که در جلسه‌ی با حضور مدیران تاسیسات و شرکت‌های موزع گاز مایع استان سخن می‌گفت اظهارداشت: با همراهی مسئولین و عاملین توزیع گاز مایع در راستای توزیع مطلوب گاز مایع مورد نیاز همه بخش‌های مصرفی این فرآورده، خوشبختانه مشکلی در این حوزه وجود ندارد

وی با اشاره فعالیت ۱۳۰ نمایندگی توزیع گاز مایع در کردستان و استفاده بیش از ۳ هزار خانوار در مناطق مختلف استان از گاز مایع برای سوخت افزود:مصرف کنندگان و سایر اصناف تولیدی، کشاورزی و... که دارای مجوز فعالیت از سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر ادارات بوده و واجد شرایط دریافت سوخت گازمایع می‌باشند در سامانه درخواست فرآوده‌های نفتی http://newtejaratasan.niopdc.ir ثبت نام نمایند.