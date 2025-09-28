حزب رفاه ملی افغانستان در بیانیه‌ای سخنان دونالد ترامپ درباره بازپس‌گیری پایگاه بگرام را تهدیدی علیه تمامیت‌ارضی افغانستان خواند و مواضع آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل درباره غزه را «ریاکارانه» توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- حزب رفاه ملی افغانستان در بیانیه‌ای، سخنان رئیس‌جمهور آمریکا در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل درباره صلح و آتش‌بس در غزه را «دروغین و ریاکارانه» خواند و تأکید کرد صلح پایدار تنها با محاکمهٔ عاملان جنایات و قطع حمایت از «رژیم صهیونیستی» ممکن است.

این حزب همچنین تحریم‌های آمریکا و سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم و آن را «حمایت آشکار از رژیم کودک‌کش اسرائیل» دانست.

در ادامه، حزب رفاه ملی اظهارات ترامپ درباره بازپس‌گیری پایگاه بگرام را «تهدیدی آشکار علیه مردم و تمامیت ارضی افغانستان» عنوان کرد و یادآور شد که حضور ۲۰ سالهٔ نیروهای غربی در افغانستان جز ویرانی، کشتار و غارت منابع نتیجه‌ای نداشت.

بیانیه در پایان با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، خواستار قطع رابطهٔ کشورهای عربی و اسلامی با «رژیم اشغالگر قدس» شد.

برچسب ها: بگرام ، جنایات اسرائیل در غزه ، حزب رفاه ملی افغانستان
