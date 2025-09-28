کشته شدن فرمانده ارشد داعش در مزار شریف

منابع پاکستانی از کشته شدن محمد احسانی، فرمانده ارشد داعش خراسان و عامل حمله مرگبار پیشاور، در مزارشریف خبر دادند. این در حالی است که طالبان وجود داعش در افغانستان را رد کرده و این گزارش‌ها را «پروپاگاندا» می‌نامند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک رسانه پاکستانی گزارش داده که محمد احسانی، معروف به «انور»، از فرماندهان ارشد داعش و عامل اصلی انفجار مرگبار کوچه رسالدار در پیشاور، در حمله‌ای در شهر مزارشریف افغانستان کشته شده است.

به گزارش ایراف، شبکه تلویزیونی 24NewsHD به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد این فرمانده داعش که از قوم تاجیک بود، نقش محوری در طراحی و اجرای حمله انتحاری سال ۲۰۲۲ در پیشاور داشت که در جریان آن ۶۷ نفر کشته شدند. بر اساس این گزارش، احسانی مسئول جذب و آموزش بمب‌گذاران انتحاری تاجیک‌تبار برای اجرای حملات در خاک پاکستان نیز بود.

در ادامه این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی پاکستان نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ طی عملیاتی در ایالت خیبر پختونخوا، سه عضو داعش  از جمله یک شهروند افغان را کشته‌اند. همزمان، عملیات گسترده «سربکف» در منطقه باجور ادامه دارد و نیروهای امنیتی پاکستان به‌طور فعال در حال هدف‌گیری عناصر داعش شاخه خراسان و تحریک طالبان پاکستان هستند.

این در حالی است که پیشتر تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده بود که داعش حدود ۲۰۰۰ جنگجو در افغانستان دارد و در حال جذب نیرو از داخل و خارج این کشور است. همچنین برخی کشورها از جمله پاکستان نسبت به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

طالبان اما این گزارش‌ها را «پروپاگاندا» خوانده و تأکید کرده‌اند که داعش در افغانستان حضور ندارد. به گفته سخنگویان طالبان، با حاکمیت این گروه، «تمام گروه‌های خودسر» از بین رفته‌اند و نگرانی کشورها درباره حضور تروریست‌ها «بی‌اساس» است.

