باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امروز بیش از ۱۰۰ هزار نفر در برلین تجمع کردند تا به حمایت دولت این کشور از رژیم صهیونیستی که مشغول نسل‌کشی مردم غزه است، اعتراض کنند. این تجمع به دنبال فراخوان ائتلاف گسترده‌ای از حدود ۵۰ گروه، از جمله سازمان‌های طرفدار فلسطین، عفو بین‌الملل و حزب چپ مخالف آلمان برگزار شد و تظاهرکنندگان از تالار شهر برلین به سمت مرکز شهر، راهپیمایی کردند.

تجمع امروز در برلین «همه نگاه‌ها به غزه است-نسل‌کشی را متوقف کنید» نام داشت و مردم در آن خواستار پایان دادن به هر نوع همکاری نظامی با رژیم اسرائیل شدند. این امر شامل واردات، صادرات و ترانزیت سلاح، مهمات و سایر تجهیزات نظامی است.

سازمان‌دهندگان تجمع در بیانیه‌ای گفتند: «اقدامات اسرائیل مدت‌هاست که توسط کارشناسان و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان نسل‌کشی توصیف شده است و دیوان بین‌المللی دادگستری در حال بررسی آنها به همین عنوان است. در حالی که واضح است که ارتش اسرائیل در غزه مرتکب جنایات گسترده می‌شود، دولت آلمان همچنان خشونت سیستماتیک را انکار می‌کند.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که جمعیت شعار «فلسطین آزاد» و «زنده باد فلسطین» سر دادند و پوستر‌هایی با عنوان «نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید» و «آزادی برای فلسطین» را در دست داشتند. بسیاری از معترضان همچنین پرچم‌های فلسطین را تکان می‌دادند.

در حالی که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و یوهان وادفول، وزیر امور خارجه او اخیراً انتقادات خود را از رژیم اسرائیل و محاصره نوار غزه تشدید کرده‌اند، تاکنون از استفاده از اصطلاح «نسل‌کشی» خودداری کرده‌اند و فقط اشاره کرده‌اند که ارتش صهیونیستی به طور «نامتناسبی» از زور استفاده می‌کند. آلمان همچنین تا کنون تصمیمی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین نگرفته است.

شایان ذکر است که آلمان همواره یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان اسلحه به تل‌آویو بوده و اواخر بهار امسال اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ فروش تسلیحاتی به ارزش نزدیک به نیم میلیارد یورو به رژیم اسرائیل را تصویب کرده است.

با این حال، یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد اکثریت مردم آلمان (۶۰ درصد) جنگ غزه را «نسل‌کشی» فلسطینیان می‌دانند؛ امری که می‌تواند فشار را بر دولت راست میانه این کشور افزایش داده تا مواضع خود را تغییر دهد.

منبع: الجزیره