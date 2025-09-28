ستاره‌شناسان درخشان‌ترین انفجار رادیویی سریع تاریخ را شناسایی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ ستاره‌شناسان یک انفجار رادیویی سریع جدید، قدرتمندترین نوع خود تا به امروز، را که از صورت فلکی خرس بزرگ می‌آید، شناسایی کرده‌اند. این سیگنال FRB ۲۰۲۵۰۳۱۶A یا لقب غیررسمی RBFLOAT (درخشان‌ترین انفجار رادیویی تاکنون) نامگذاری شده است.

این رویداد در ۱۶ مارس ۲۰۲۵ توسط سیستم FRB Outrigger در پروژه CHIME ثبت شد و کمتر از یک چهارم ثانیه طول کشید. دانشمندان توانستند منبع آن را در حومه کهکشان NGC ۴۱۴۱، تقریباً ۱۳۰ میلیون سال نوری دورتر، مشخص کنند.

محقق، ماتیاس لازدا، گفت که این تیم فوق‌العاده خوش شانس بوده است، زیرا خرابی تلسکوپ چند ساعت قبل منجر به از دست رفتن این کشف می‌شد.

انفجار‌های رادیویی سریع (FRB) همچنان یک راز نجومی جذاب هستند. دانشمندان معتقدند که این سیگنال‌ها ممکن است در اثر فروپاشی ستارگان، فعالیت ستاره‌های نوترونی یا حتی پدیده‌های ناشناخته ایجاد شوند. این درخشان‌ترین انفجار تا به امروز، مبنای مهمی برای تحقیقات آینده در مورد ماهیت این سیگنال‌های مرموز فراهم می‌کند.

منبع: Rossiyskaya Gazeta

