باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ این مرحله بخشی از چشم‌انداز شرکت برای تبدیل ChatGPT از ابزاری برای پاسخ به سوالات به یک دستیار هوشمند است که به طور فعال با کاربران تعامل دارد.

ویژگی "Pulse" به چندین نقطه داده، از جمله تاریخچه مکالمات قبلی و نظرات کاربران و همچنین اطلاعات برنامه‌های یکپارچه مانند Calendar متکی است. کاربران همچنین می‌توانند در مورد داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط سیستم، با هدف بهبود دقت و شخصی‌سازی اطلاعات، بازخورد ارائه دهند.

این ویژگی از طریق کارت‌های تعاملی که برای کاربر ظاهر می‌شوند، عمل می‌کند که می‌توان برای مشاهده جزئیات بیشتر روی آنها ضربه زد. این کارت‌ها ممکن است شامل اطلاعاتی در مورد جلسات آینده یا پیشنهاداتی برای سازماندهی برنامه‌ها و سفر‌های ثبت‌شده در Calendar باشند.

شرکت OpenAI تأیید کرده است که هدف "Pulse" افزایش زمان صرف‌شده توسط کاربر در برنامه نیست، بنابراین به‌روزرسانی‌ها فقط برای همان روز در دسترس خواهند بود، مگر اینکه ذخیره شوند. در حال حاضر، این ویژگی فقط برای مشترکین پولی ChatGPT Plus در دسترس است.

این شرکت اعلام کرد که این ویژگی در آینده بر اساس تعامل کاربر تکامل خواهد یافت و ممکن است مدل جدیدی برای استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی باشد.

این شرکت اعلام کرد: ویژگی Pulse اولین قدم به سوی مدلی جدید برای تعامل با سیستم‌های هوش مصنوعی است. ChatGPT با ادغام مکالمه، حافظه و برنامه‌های یکپارچه، به یک دستیار هوشمند تبدیل می‌شود که قادر به تحقیق، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از طرف کاربر است و حتی در صورت عدم درخواست مستقیم، نتایج مؤثر را تضمین می‌کند.

این ویژگی همچنین ممکن است فرصتی برای OpenAI برای نمایش تبلیغات درون برنامه‌ای باشد، به خصوص از آنجایی که این شرکت در حال حاضر هیچ راهی برای کسب درآمد از کاربران رایگان ندارد، با توجه به هزینه‌های بالای عملیاتی این سرویس. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تبلیغات ممکن است گزینه‌ای آینده برای افزایش درآمد باشد.

منبع: ایندیپندنت