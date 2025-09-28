باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ باهدف حمایت مؤثر از صادرکنندگان، ارائه آموزش‌های استاندارد به بازرگانان و کاهش ریسک‌های صادراتی با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان استانداری آذربایجان غربی، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی استان، نمایندگی صندوق ضمانت صادرات برای نخستین‌بار در میان استان‌های مرزی کشور، در آذربایجان غربی فراهم شد.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به‌منظور بررسی ظرفیت‌های صادراتی استان برگزار شد، با تأکید بر جایگاه مهم استان‌های مرزی در مناسبات اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی که کشور با افت صادرات مواجه است، مرز‌های اقتصادی همچون آذربایجان غربی می‌توانند موتور محرک صادرات باشند.

افشار فتح‌الهی با بیان اینکه صادرات، نجات‌دهنده اقتصاد است ادامه داد:اگر روابط تجاری ما با کشور‌های همسایه تقویت شود، اثر تحریم‌ها به حداقل خواهد رسید.

وی با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم افزود: ایجاد نمایندگی‌های صندوق در استان‌های مرزی، بخشی از راهبرد دولت برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به خدمات حمایتی است و این نمایندگی‌ها به‌صورت غیرمتمرکز، خدمات صندوق را بدون نیاز به مراجعه به مرکز کشور ارائه می‌دهند.

لزوم بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی نیز در در این نشست بر لزوم بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد؛ گفت: شناخت بهتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استفاده مؤثر از آنها در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و عمرانی، می‌تواند نقش مهمی در تحول اقتصادی ایفا کند.

رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت رفع موانع موجود در بخش صنعت، اظهار کرد: باید محدودیت‌های پیش‌روی فعالان صنعتی برطرف شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، درآمد‌های پایدار و جایگزین برای مردم فراهم شود.»

وی از آغاز فعالیت‌های گسترده برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خبر داد و گفت: با برگزاری همایش‌ها و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری، استقبال خوبی از سوی سرمایه‌گذاران صورت گرفته است؛ از جمله طرح احداث یک بیمارستان توسط یک سرمایه‌گذار که تجهیزات آن نیز به صورت هدیه تأمین خواهد شد.

مقام ارشد اجرایی استان با اشاره به پروژه‌های دانشگاهی و درمانی در حال اجرا، خواستار حمایت و تسهیل در روند اجرای این طرح‌ها شد.

استاندار آذربایجان غربی مدیریت مرز‌ها را موضوعی مهم و راهبردی دانست و پیشنهاد داد این مسئولیت به استانداری واگذار شود تا با تصمیم‌گیری‌های یکپارچه‌تر، بهره‌برداری مؤثرتری از مرز‌ها صورت گیرد.

رضا رحمانی بر ضرورت همفکری، تعامل و همکاری تمامی مسئولان و اعضای شورای گفت‌و‌گو تأکید کرد و گفت: با اصلاح رویه‌ها و استفاده هدفمند از امکانات موجود، می‌توان گام‌های بلندی در مسیر توسعه پایدار آذربایجان غربی برداشت.

آذربایجان غربی؛ درگاه امن صادرات

رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان غربی هم با اشاره به موقعیت ویژه استان گفت: این استان با توجه به ارتباطات گسترده با کشور‌های مختلف، از جایگاه منحصربه‌فردی برخوردار است.

قاسم کریمی افزود: هم اکنون با تلاش مقام ارشد اجرایی استان، در بخش سرمایه‌گذاری صنعتی استان، پروژه‌هایی مختلف صنعتی تعریف شده‌اند که دربرگیرنده صنایع معدنی، کشاورزی و صنعتی هستند که این طرح‌ها با مشارکت فعال ۱۸ کشور و همچنین واحد‌های بزرگ داخلی، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، در حال اجرا بوده و تاکنون روندی بسیار مطلوب را طی کرده‌اند و هدف‌گذاری اصلی این اقدامات، دستیابی به دستاورد‌هایی چشمگیر تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

وی تاکید کرد: در حوزه اقتصادی، میزان صادرات استان هم‌اکنون به حدود ۶.۷ میلیارد دلار رسیده است که بخش عمده آن مربوط به مبادلات با کشور‌های آسیای مرکزی و پاکستان است و با توجه به فعال شدن «مکانیسم ماشه»، ضرورت دارد که دولت و بخش خصوصی توجه ویژه‌ای به آذربایجان غربی به‌عنوان درگاهی امن برای صادرات داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان غربی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های متعددی برای افزایش صادرات صورت گرفته و از جمله اقدامات مهم، بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی صندوق‌های مالی در اتاق بازرگانی است و این اقدام به صادرکنندگان کمک خواهد کرد تا برنامه‌ریزی‌های خود را هدفمند کرده و به نتایج مطلوب برسند.

وی گفت: همچنین در جهت حمایت از فعالان اقتصادی، تضمین کالا‌های صادراتی و تأمین منابع مالی در دستور کار قرار گرفته است.