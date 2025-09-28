لاجوردی پوشان بلند قامت در فینال رقابت‌های قهرمانی جهان برابر بلغارستان به پیروزی رسیدند و جام را بالای سر بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دیدار فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی فیلیپین در جریان بود، عصر امروز یکشنبه بین تیم‌های ایتالیا و بلغارستان برگزار شد که طی آن لاجوردی پوشان ۳ بر یک حریف خود را شکست دادند و قهرمان جهان شدند.

بلغارستان در شرایطی عنوان نایب قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد که پس از ۵۵ سال توانسته بود به فینال این رقابت‌ها صعود کند و شگفتی ساز این دوره از مسابقات لقب بگیرد.

تیم ملی والیبال ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها بود که در مرحله مقدماتی دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند، اما در این مرحله مغلوب جمهوری چک شدند تا با کسب مقام هشتم جهان به کار خود پایان دهند.

هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مسابقات بود، اما تا آستانه صعود به مرحله نیمه‌نهایی و حضور در چهار تیم برتر مسابقات نیز پیش رفتند.

منبع: مهر

برچسب ها: رقابت های والیبال ، والیبال
خبرهای مرتبط
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵؛
ایران در رتبه هشتم ایستاد
قطر میزبان والیبال قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۹ شد
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵؛
به‌نژاد بهترین پاسور جهان/ حاجی‌پور در رده سوم امتیازآورترین بازیکنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۳ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
باز حداقل خوبه مثل تیم های فوتبال مون چه ملی یا حالا باشگاهی آبرویمان را سطح جهانی نبردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۲۲ ۰۷ مهر ۱۴۰۴
خوب باید هدف شون رو برای اولی میزاشتن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
آفرین !! ماشاالله
تیم ما فقط عزت نفس ندارد وگرنه باید در فینال بود
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۶ مهر ۱۴۰۴
خوشحالم که فقط آمریکا نفر اول نشد
۴
۶
پاسخ دادن
ایران در باران هندوستان، کره جنوبی را شکست داد
بارسلونا ۲-۱ رئال سوسیداد/ کامبکی به ارزش صدرنشینی + فیلم
دبیر: از نام کشتی ایران در آسیا دفاع کنید
بازگشت آشورماتوف به میدان در لیگ قهرمانان آسیا
نیوکاسل ۱ -‌۲ آرسنال/ کامبک دراماتیک توپچی‌ها در سنت جیمز پارک + فیلم
آاس رم ۲-۰ هلاس ورونا/ گاسپرینی از گرگ‌ها یک مدعی ساخته است
میلان ۲ - ۱ ناپولی/ الگری به کونته نشان داد کت تن کیست + فیلم
آخرین اخبار
میلان ۲ - ۱ ناپولی/ الگری به کونته نشان داد کت تن کیست + فیلم
بارسلونا ۲-۱ رئال سوسیداد/ کامبکی به ارزش صدرنشینی + فیلم
دبیر: از نام کشتی ایران در آسیا دفاع کنید
نیوکاسل ۱ -‌۲ آرسنال/ کامبک دراماتیک توپچی‌ها در سنت جیمز پارک + فیلم
ایران در باران هندوستان، کره جنوبی را شکست داد
آاس رم ۲-۰ هلاس ورونا/ گاسپرینی از گرگ‌ها یک مدعی ساخته است
بازگشت آشورماتوف به میدان در لیگ قهرمانان آسیا
پرونده شکایت کوین یامگا از استقلال بسته شد
نقل و انتقالات امسال پرسپولیس در تاریخ بی سابقه است/ نمی‌گذاریم دلال‌ها به سمت ما بیایند
پیروزی پرگل گهرزمین مقابل پردیس قزوین/ پالایشگاه شازند دست پر از شهرقدس خارج شد
لک آبادی: باشگاه‌ها سقف بودجه را تا ۳ برابر رد کرده‌اند/ توضیحات مدیران پرسپولیس قانع کننده نبود
پول بازیکنان را با بسته بودن حساب پرسپولیس نمی‌توانیم بدهیم
عیادت ساپینتو از اکبر کارگرجم
رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان؛ امان اله پاپی برنزی شد
رحیمی: امیدوارم ژاپنی‌ها تا زمان بازی‌ها دغدغه شرکت کنندگان را بر طرف کنند
رضایی کوچی: انتظار سرعت در بازسازی آزادی را داریم/ می‌خواهیم روند بازسازی سه شیفت شود
الساندرو میکلتو ارزشمندترین بازیکن شد
جام‌جهانی نابینایان؛ پیروزی مقندرانه ایران برابر کره‌جنوبی
تیم ملی والیبال ایتالیا قهرمان جهان شد
حمایت هیات مدیره پرسپولیس از هاشمیان
احضار نکیسا به کمیته اخلاق
واکنش تندروان به حضور پیاتزا در تیم ملی والیبال + فیلم
پرداخت پاداش کشتی‌گیران با حضور معاون ریاست جمهوری و وزیر ورزش
وقتی هندی‌ها ترفند‌های بالیوودی خودشان را باور کردند
اسکوچیچ: الوحده سازمان‌دهی خوبی دارد/ برنامه‌ام را لو نمی‌دهم!
دیپلماسی فعال ایران در مجمع بین المللی IPC/ گسترش همکاری‌های پارالمپیکی با کشور‌های عضو
محمد قربانی: آماده بازی با تراکتور هستیم
مورایس: از حضور دوباره در ایران خوشحالم/ عاشق هواداران تراکتور هستم
آغاز اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان جهت حضور در المپیک
دلایل حذف «دهکده» از بازی‌های آسیایی ناگویا/ واکنش به حمایت از فلسطین