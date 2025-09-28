باشگاه خبرنگاران جوان ـ دیدار فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی فیلیپین در جریان بود، عصر امروز یکشنبه بین تیم‌های ایتالیا و بلغارستان برگزار شد که طی آن لاجوردی پوشان ۳ بر یک حریف خود را شکست دادند و قهرمان جهان شدند.

بلغارستان در شرایطی عنوان نایب قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد که پس از ۵۵ سال توانسته بود به فینال این رقابت‌ها صعود کند و شگفتی ساز این دوره از مسابقات لقب بگیرد.

تیم ملی والیبال ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها بود که در مرحله مقدماتی دو برد برابر تونس و فیلیپین به دست آورد و با یک شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود کرد.

شاگردان پیاتزا در مرحله یک هشتم نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ به جمع هشت تیم برتر این مسابقات صعود کردند، اما در این مرحله مغلوب جمهوری چک شدند تا با کسب مقام هشتم جهان به کار خود پایان دهند.

هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر مسابقات بود، اما تا آستانه صعود به مرحله نیمه‌نهایی و حضور در چهار تیم برتر مسابقات نیز پیش رفتند.

منبع: مهر