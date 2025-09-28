در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان - بیستویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان که از ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شده بود، عصر امروز (یکشنبه ششم مهر) با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید.
تیمهای بلغارستان و لهستان نیز به مقامهای دوم و سوم این رقابتها دست یافتند.
کمیته فنی این مسابقات تیم رویایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ را به قرار زیر انتخاب کرد که الساندرو میکلتو از تیم ایتالیا به عنوان ارزشمندترین بازیکن معرفی شد:
بهترین مدافع میانی: یاکوب کوخانوفسکی از لهستان و الکس گروزدانوف از بلغارستان
بهترین دریافت کننده قدرتی: الساندرو میکلتو از ایتالیا و الکساندر نیکولوف از بلغارستان
بهترین قطر پاسور: یوری رومانو از ایتالیا
بهترین پاسور: سیمونه جیانلی از ایتالیا
بهترین لیبرو: فابیو بالاسو از ایتالیا
ارزشمندترین بازیکن: الساندرو میکلتو از ایتالیا