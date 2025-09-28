در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛واقعیتهای اسنپ بک چیست؟
باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال نابینایان ایران در چهارمین دیدار خود در جامجهانی که به میزبانی هندوستان در حال برگزاری است، به مصاف کرهجنوبی رفت.
ملیپوشان کشورمان در این بازی که با بارش شدید باران همراه بود، با نمایش هدفمند به برتری سه بر صفر رسیدند. گلهای ایران در این دیدار توسط صادق رحیمی، احمدرضا شاهحسینی و بهزاد زادعلی بهثمر رسید.
تیم فوتبال نابینایان ایران تاکنون در این رقابتها مقابل تیمهای لهستان، انگلستان، هند و کره جنوبی به میدان رفته و حاصل این بازیها، سه پیروزی و یک تساوی بوده است.
فردا تیم ملی ایران در دیداری بسیار حساس و سرنوشتساز مقابل تیم ایتالیا قرار خواهد گرفت؛ دیداری که میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر ملیپوشان کشورمان در این رقابتها داشته باشد.
منبع: ایرنا