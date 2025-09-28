باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی ایران در برنامه میز اقتصاد اظهار داشت:متاسفانه در صنعت کشتیرانی، پایه اصلی تمام فعالیتها، اعم از فعالیتهای بندری و حمل و نقل دریایی، بر مبنای دلار است و این یک قاعده بینالمللی به شمار میآید. این موضوع چیزی نیست که ما بخواهیم به اختیار خود انتخاب کنیم.
وی ادامه داد:در ۱۵ سال گذشته، ما با عدم دسترسی به سیستم بانکی جهانی و عدم استفاده از سوئیفت مواجه بودهایم. این عدم دسترسی به مفهوم واقعی، به ما اجازه نمیدهد که در تمام شقوقی که باید کشتیرانی فعالیت خود را در حوزه مالی مدیریت کند، دسترسی داشته باشیم. بزرگترین تحریم ما عدم امکان انجام تراکنشهای مالی است.
او بیان کرد: طبیعی است که اگر ما به قاعده تحریمی که شکل گرفته، بخواهیم دست روی دست بگذاریم، واقعیت این است که در خلال ۱۵ سال گذشته، ما صنعت دریانوردی و بندری خود را به طور کامل باید از دست داده باشیم.
پل مه تاکید کرد: در حالی که امروز بیش از ۹۴ درصد تجارت خارجی ما و اقتصاد ما متکی بر کالاهای دریابرد است. صادرات ما به نحو شایسته و واردات ما به نحو مطلوب از طریق فعالین حوزه دریا و بندر شکل میگیرد.
او بیان کرد: اگر ما بخواهیم این قاعده را به عنوان نمادی از مقابله با تحریم در نظر بگیریم، باید بگوییم که امروز "اسنپ بک" چیزی جدید نیست که بخواهد ما را زمینگیر کند. نه اینکه تأثیرات آن موثر نیست، بلکه ما با مدیریت هوشمندانهای که در خلال ایام گذشته به دست آوردهایم، این تأثیرات را به حداقل ممکن رساندهایم.
وی افزود: در نهایت، صنعت کشتیرانی ما با چالشهای زیادی رو به رو است، اما با مدیریت هوشمندانه و تلاشهای مستمر، میتوانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم و به سوی بهبود حرکت کنیم.