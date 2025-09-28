باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مرور خاطرات؛ تصاویری از برگزاری نمادین رزمایش موشکی در دل یک روستا با حضور شهید حاجی‌زاده

مردم روستای کیاسر بار‌ها ثابت کرده‌اند که پای آرمان‌های خود با انقلاب ایستاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تصاویری از موشک‌های ساخته شده روستای موشکی ایران با حضور سردار شهید حاجی زاده و تقدیر از مردم روستای کیاسر استان مازندران را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

