باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ در شرایط عادی، هم ماه و هم زمین در معرض تأثیر بادهای خورشیدی، جریان ذرات باردار از خورشید، قرار دارند. با این حال، زمین حدود پنج روز در هر ماه این جریان را مسدود میکند، که در این مدت ماه «بادهای زمین»، یونهای هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و سایر عناصری را که زمانی بخشی از جو زمین بودند، دریافت میکند. این ذرات به لایه سطحی خاک ماه نفوذ میکنند و واکنشهای شیمیایی را که بدون این منابع در ماه غیرممکن است، آغاز میکنند.
دادههای ارائه شده توسط ماموریت چاندرایان-۱ چین، وجود هماتیت را در قطبهای ماه نشان داد، اگرچه تشکیل آن نیاز به وجود آب و اکسیژن دارد که هر دو عملاً در ماه وجود ندارند. آزمایشهای جدید تأیید کردهاند که اکسیژن زمینی قادر به تشکیل زنگ آهن روی مواد معدنی ماه است، در حالی که هیدروژن در این فرآیند، مواد معدنی را به حالت اولیه خود بازمیگرداند.
ژیلیان جین، دانشمند سیارهشناس در دانشگاه علوم و فناوری ماکائو، گفت: «این کشف، رابطهای ظریف بین سیاره ما و ماه را برجسته میکند و ردپایی از تعاملات فضایی را روی ماه به جا میگذارد.»
او افزود که به نظر میرسد ماه چیزی بیش از یک جسم بیجان است، بلکه مشارکتکنندهای فعال در تعاملات شیمیایی با زمین است و به عنوان «نگهبان» تاریخ تعاملات سیارهای در فضا عمل میکند.
منبع: Naukatv.ru