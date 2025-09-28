باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق آخرین اطلاعات فاش شده، ریلمی واچ ۵ از طراحی مشابه اپل واچ جدید، با مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP۶۸، قاب فلزی و شیشه مقاوم در برابر ضربه و خش برخوردار خواهد بود.

این ساعت دارای صفحه نمایش ۱.۹۷ اینچی AMOLED با وضوح ۳۹۰/۴۵۰ پیکسل، روشنایی تا ۶۰۰ نیت و تراکم پیکسلی تقریباً ۳۰۲ پیکسل در هر اینچ است.

این ساعت از سیستم عامل اختصاصی استفاده می‌کند و مجهز به بلندگو‌هایی برای گوش دادن به موسیقی، ضربان قلب و نظارت بر اشباع اکسیژن خون و برنامه‌هایی برای نظارت بر فعالیت بدنی و الگو‌های خواب روزانه است.

ریلمی از سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای GPS، GALILEO، GLONASS و BDS، تراشه NFC برای پرداخت‌های الکترونیکی، قطب‌نمای الکترونیکی، فناوری بلوتوث ۵.۴ و باتری ۴۶۰ میلی‌آمپر ساعتی پشتیبانی می‌کند.

انتظار می‌رود این گوشی به زودی در دو رنگ اصلی مشکی و نقره‌ای با قیمت‌های رقابتی از حدود ۷۰ یورو به بازار‌های جهانی عرضه شود.

منبع: gsmarena