یک تیم پزشکی از سازمان غیردولتی «کمیته نجات اضطراری پزشکی» اندونزی (MER-C) برای ارائه کمک‌های بهداشتی و غذایی به آسیب‌دیدگان زلزله اخیر، به استان کنر افغانستان اعزام شده است.

این تیم متشکل از دو پزشک زن، یک پرستار مرد و یک خبرنگار مرد است که از جاکارتا عازم افغانستان شده و تا نهم اکتبر در این کشور باقی خواهند ماند.

این سازمان برای ۵۰۰ نفر دارو تهیه کرده که در روستاهای مختلف استان کنر توزیع خواهد شد.

«هدیکی حبیب»، رئیس اجرایی MER-C، با بیان اینکه اعزام این تیم بخشی از تلاش‌ها برای تقویت کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است، افزود: "فاجعه زمین‌لرزه در افغانستان تأثیرات عمده‌ای بر سلامت و اجتماع گذاشته است، اما حمایت بشردوستانه از سوی جامعه جهانی برای مردم آنجا ناکافی به نظر می‌رسد."

این سازمان اعلام کرده است که پس از تکمیل این مأموریت، تیم‌های پزشکی دیگری را نیز به سایر ولایت‌های آسیب‌دیده از زلزله اعزام خواهد کرد.