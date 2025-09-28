باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یک روز پس از آنکه گفت به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه نزدیک شده است، امروز (یکشنبه) بدون افزودن جزئیات بیشتری، در شبکه اجتماعی خود ادعا کرد: «ما شانس واقعی برای [رسیدن به] عظمت در خاورمیانه را داریم. همه برای چیزی خاص و بی‌سابقه آماده‌ایم. ما آن را انجام خواهیم داد».

ترامپ روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران ادعا کرد: «به نظر می‌رسد که ما در مورد غزه به توافق رسیده‌ایم». با این حال او هیچ جزئیاتی از محتوای این توافق ارائه نکرد و هیچ جدول زمانی ارائه نداد. ترامپ همچنین روز جمعه گفت که مذاکرات در مورد غزه با کشور‌های خاورمیانه فشرده است و تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است که رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز بارها ادعا کرده که طرف‌ها به دستیابی به یک توافق درباره غزه «بسیار نزدیک» شده‌اند، با این حال، از زمان نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل در اسفند ماه سال گذشته تا کنون، مذاکرات برای پایان دادن و حتی توقف جنگ در غزه، نتیجه‌ای نداشته است.

روزنامه تایمز اسرائیل ادعا می‌کند که طرح ترامپ برای غزه ۲۱ بند دارد و فلسطینی‌ها را به ماندن در این باریکه تشویق می‌کند. این به منزله تغییر در موضع آمریکا است، زیرا ترامپ از ابتدای دولت خود گفته بود که قصد تصرف غزه را دارد. این طرح همچنین مسیری را برای یک کشور فلسطینی در آینده پیش‌بینی می‌کند که پس از اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) و بازسازی غزه خواهد بود - تغییر دیگری که ایالات متحده تاکنون برخلاف آن از حمایت از راه‌حل دو دولتی خودداری کرده بود. بر اساس این طرح، تا زمانی که تشکیلات خودگردان اصلاح نشود، غزه توسط یک دولت انتقالی از تکنوکرات‌های فلسطینی اداره خواهد شد که تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی جدید که توسط آمریکا با مشورت شرکای عرب و اروپایی تأسیس شده است، اداره می‌شود.

با این حال، این گزارش تایید نشده و حماس نیز می‌گوید تا کنون طرح جدیدی از سوی دونالد ترامپ دریافت نکرده است.

مارتین گریفیتث، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه امروز به طور محتاطانه‌ای پیرامون این طرح ابراز خوش‌بینی کرده تردید‌هایی درباره اجرای آن بیان کرد. این مقام سابق سازمان ملل گفت: «[در این طرح] مسیر دستیابی به صلح به گونه‌ای بسیار حساس و اولیه توصیف شده است؛ هیچ تعهد قطعی و محکمی در آن وجود ندارد. کار‌های زیادی برای انجام دادن باقی است.»

منبع: رویترز