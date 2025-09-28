ملی‌پوش پارادوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب نیزه در جایگاه سوم جهان ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دومین روز از رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز -یکشنبه ۶ مهرماه- در ماده پرتاب نیزه کلاس F57، امان اله پاپی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان به میدان رفت و  به ترتیب ۴۸.۰۵ متر، ۵۰.۱۴ متر، ۵۰.۴۵ متر، ۴۹.۱۵ متر، ۵۰.۷۵ متر و ۵۱.۵۵ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۵۱.۵۵ متر بود، در رده سوم جهان قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد.

ملی پوش کشورمان در این مسابقات توانست رکورد شخصی خود را نزدیک به ۴ متر نسبت به پارالمپیک ارتقا دهد.

در این ماده نمایندگانی از کشور ترکیه و ازبکستان به ترتیب اول و دوم شدند.

در ادامه مسابقات، فردا علیرضا مختاری به عنوان سومین نماینده ایران در ماده پرتاب وزنه از ساعت ۷:۰۵ صبح به وقت ایران به میدان خواهد رفت.

در ماده پرتاب وزنه کلاس F55 ظفر ذاکر، ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان به میدان رفت و  به ترتیب ۱۱.۴۷ متر، ۱۱.۴۱ متر، ۱۱.۶۵ متر، ۱۱.۴۴ متر، ۱۱.۵۵ متر و ۱۱.۵۶ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۱۱.۶۵ متر بود، در رده ششم جهان قرار گرفت.

