باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ غلامرضا براتی، فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پی گزارش قمهکشی و تهدید شهروندان توسط یکی از اراذل، عوامل تخصصی کلانتری ۱۴ که در حال انجام مأموریت بودند، بلافاصله در محل حاضر شدند.
او افزود: فرد مهاجم با دیدن مأموران، علیرغم هشدارهای قانونی و تیراندازی هوایی، با قمه به سمت نیروهای پلیس حملهور شد. مأموران نیز با تیراندازی بهموقع، وی را زمینگیر کرده و برای درمان به بیمارستان منتقل کردند.
فرمانده انتظامی قم با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم عمومی تصریح کرد: پلیس قم اجازه نخواهد داد افراد قانونگریز با اقدامات هنجارشکنانه، آرامش شهروندان را خدشهدار کنند. امنیت شهر خط قرمز ماست.
در ادامه فیلم منتشر شده در فضای مجازی از این صحنه قدرتنمایی اراذل و اوباش و وارد عمل شدن نیروهای پلیس را مشاهده می کنید.