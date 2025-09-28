شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا سهمیه شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۴ حذف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها جمعی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش نسبت به نتایج و نمره آزمون استخدامی خود گلایه کردند و خواستار اعمال امتیازات و ضرایب سهمیه‌ها همچون «تاهل»، «فرزند» و «سوابق شغلی» را ناعادلانه خواندند و خواستار حذف آن شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام جوانانی که سال‌ها درس خوانده‌اند و آماده خدمت در آموزش و پرورش هستند، اما شاهد بی عدالتی در اعلام نتایج ضریب شاغلین خود هستند. با وجود اینکه دو ماه از اعلام نتایج گذشته؛ هنوز داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش همچنان در انتظارند. لطفا پیگیری کنید.

 

 

برچسب ها: آزمون استخدامی ، آزمون آموزش و پرورش ، سهمیه شاغلین
