شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا سهمیه شاغلین در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ۱۴۰۴ حذف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها جمعی از داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش نسبت به نتایج و نمره آزمون استخدامی خود گلایه کردند و خواستار اعمال امتیازات و ضرایب سهمیه‌ها همچون «تاهل»، «فرزند» و «سوابق شغلی» را ناعادلانه خواندند و خواستار حذف آن شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام جوانانی که سال‌ها درس خوانده‌اند و آماده خدمت در آموزش و پرورش هستند، اما شاهد بی عدالتی در اعلام نتایج ضریب شاغلین خود هستند. با وجود اینکه دو ماه از اعلام نتایج گذشته؛ هنوز داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش همچنان در انتظارند. لطفا پیگیری کنید.