باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چالش دشوار برنامه هموطنز در حفظ تعادل با یک سینی + فیلم

مهمان برنامه هموطنز دست به اقدامی دشوار زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت کننده برنامه هموطنز از شبکه نسیم با اجرای کامران تفتی، اقدام به حفظ تعادل کرد که با تشویق حضار همراه شد.

 

مطالب مرتبط
چالش دشوار برنامه هموطنز در حفظ تعادل با یک سینی + فیلم
young journalists club

خاطره آرش نوذری از آداب و رسوم مردم کرمان + فیلم

چالش دشوار برنامه هموطنز در حفظ تعادل با یک سینی + فیلم
young journalists club

صنایع دستی کاشان که شهرت جهانی دارد! + فیلم

چالش دشوار برنامه هموطنز در حفظ تعادل با یک سینی + فیلم
young journalists club

کامران تفتی برای ارشا اقدسی خواند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کاهش قیمت برنج با عرضه برنج‌های وارداتی + فیلم
۱۲۶۳

کاهش قیمت برنج با عرضه برنج‌های وارداتی + فیلم

۰۷ . مهر . ۱۴۰۴
صمود در ۸۰۰ کیلومتری غزه + فیلم
۸۹۸

صمود در ۸۰۰ کیلومتری غزه + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
تنها خلبان ارمنی ایران + فیلم
۷۰۷

تنها خلبان ارمنی ایران + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم
۵۳۸

ضرب و شتم و بازداشت، بهای حمایت از فلسطین + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
از تولید خودرو جنگی تا خودرو سواری + فیلم
۵۳۷

از تولید خودرو جنگی تا خودرو سواری + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.