باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از مشاهده چند پهپاد در تاسیسات نظامی در دانمارک، ارتش این کشور اعلام کرد که دستور ممنوعیت پرواز پهپاد‌های غیرنظامی را صادر کرده است.

بر اساس این ممنوعیت، پهپاد‌های غیرنظامی از دوشنبه (فردا) تا جمعه از پرواز در حریم هوایی دانمارک منع می‌شوند. دانمارک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در همین زمان میزبان نشستی با حضور رهبران اروپایی خواهد بود.

مشاهده پهپاد‌ها در آسمان دانمارک هفته گذشته این کشور را مجبور به تعطیلی فرودگاه‌ها کرد. دانمارک این پهپاد‌ها را بخشی از یک «حمله ترکیبی» نامیده، اما از بیان قطعی این که چه کشوری مسئول آن است، خودداری کرده است.

در همین حال، مته فردریکسن، نخست وزیر دانمارک ادعا می‌کند که ممکن است این اقدامات از سوی مسکو انجام شده باشد و روسیه را «تهدیدی برای امنیت اروپا» نامید.

شایان ذکر است که کرملین این اتهام را رد کرده و آن را بی‌اساس دانسته است.

منبع: رویترز