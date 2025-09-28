باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان نظام پرستاری ضمن درخواست از رسانه‌ها برای استفاده صحیح از عنوان «پرستار» که فقط مختص فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه‌ها است، از عموم مردم و شهروندان درخواست دارد تا خدمات پرستاری و مراقبتی خود را صرفا از مراکز قانونی ارائه مراقبت‌های پرستاری در منزل تحت نظارت وزارت بهداشت دریافت کنند، اسامی این مراکز در سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وجود دارد.

همچنین سازمان نظام پرستاری به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده از عنوان پرستار، امکان استعلام مشخصات پرستاران دارای شماره نظام پرستاری را در سایت خود فراهم کرده است، شهروندان می‌توانند با مراجعه به این صفحه و وارد کردن نام و نام خانوادگی یا شماره نظام پرستاری از پرستار بودن افراد مطمئن شوند.

منبع: سازمان نظام پرستاری