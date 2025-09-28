با برگزاری رقابت‌های انتخابی، برترین ووشوکاران دختر استان برای اعزام به رقابت‌های کشوری معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -در بخش ساندا ووشوکاران رده سنی جوانان با یکدیگر رقابت کردند و در پایان فاطمه اصغری، نیایش جعفری، پرستش جعفری، نازنین‌زهرا فلاح و یگانه تاجیک با کسب عناوین برتر به عضویت تیم منتخب استان در آمدند.

در بخش تالو، در رده نونهالان سارینا علی‌محمدی و پرمیس اسمعیلی، در رده نوجوانان فاطمه حسینی و نگین بختیاری و در رده جوانان نیایش قمری و فاطمه قاسم‌بیگلو به‌عنوان برترین‌ها معرفی شدند.

قهرمانان این رقابت‌ها در قالب تیم ووشو استان به مسابقات انتخابی تیم ملی و المپیاد استعداد‌های برتر اعزام می‌شوند.

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، ووشو
خبرهای مرتبط
معرفی برترین‌های مسابقات ووشوی قهرمانی قم
برگزاری ۱۱ مجمع ورزشی در ۵۰ روز؛ نظارت دقیق بر عملکرد هیئت‌ها و تلاش برای رفع چالش سرپرستی
میزبانی قم از پنج رویداد ملی ورزشی در مهرماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناشنوایان قم؛ میان آمارهای حمایتی و گره‌های کور زندگی
رتبه نخست استان قم در کشف ماینر‌های غیرمجاز در کشور
هشدار برای ثبت‌نام در مراکز غیرمجاز پیش دبستانی در قم
هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت ایران را شکست دهد
پایان قمه کشی خیابانی با تیر قاطع پلیس قم
دختران برتر ووشوی قم معرفی شدند
آخرین اخبار
دختران برتر ووشوی قم معرفی شدند
پایان قمه کشی خیابانی با تیر قاطع پلیس قم
رتبه نخست استان قم در کشف ماینر‌های غیرمجاز در کشور
هشدار برای ثبت‌نام در مراکز غیرمجاز پیش دبستانی در قم
هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملت ایران را شکست دهد
ناشنوایان قم؛ میان آمارهای حمایتی و گره‌های کور زندگی
مرکز تخصصی کلام برای مقابله با جریان‌های الحادی تأسیس شد
راه و مکتب شهید سیدحسن نصرالله همچنان زنده است
اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از دامداران قمی
بیش از ۶ تن مرغ فاسد در قم از چرخه مصرف خارج شد
شرط رسیدن به حکومت جهانی تبعیت از ولی فقیه است
از متروی قم چه خبر؟