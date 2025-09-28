باشگاه خبرنگاران جوان -در بخش ساندا ووشوکاران رده سنی جوانان با یکدیگر رقابت کردند و در پایان فاطمه اصغری، نیایش جعفری، پرستش جعفری، نازنین‌زهرا فلاح و یگانه تاجیک با کسب عناوین برتر به عضویت تیم منتخب استان در آمدند.

در بخش تالو، در رده نونهالان سارینا علی‌محمدی و پرمیس اسمعیلی، در رده نوجوانان فاطمه حسینی و نگین بختیاری و در رده جوانان نیایش قمری و فاطمه قاسم‌بیگلو به‌عنوان برترین‌ها معرفی شدند.

قهرمانان این رقابت‌ها در قالب تیم ووشو استان به مسابقات انتخابی تیم ملی و المپیاد استعداد‌های برتر اعزام می‌شوند.