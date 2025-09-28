در نشستی با حضور نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی پس از اعلام داوطلبان صندلی ریاست مجمع نمایندگان استان، غلامرضا توکل شوریجه با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نشستی با حضور نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی پس از اعلام داوطلبان صندلی ریاست مجمع نمایندگان استان، غلامرضا توکل شوریجه نماینده مردم شریف سروستان، کوار و خرامه با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس جدید سال دوم مجلس دوازدهم انتخاب شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: با هم‌افزایی و هماهنگی ظرفیت‌های موجود می‌توان دو بال تقنینی و نظارتی نمایندگان استان فارس را چه در بُعد استانی و چه در بُعد ملی بیش از پیش به کار گیریم.

غلامرضا توکل شوریجه افزود: تمام توان مجمع نمایندگان فارس صرف حل چالش‌های استان مانند بالابردن سهم استان از اعتبارات ملی خواهد شد و تعامل نمایندگان این مجمع می‌تواند کلید پیشبرد این مهم باشد.

پیش از این محمدمهدی فروردین، نماینده مردم شریف فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در سال اول مجلس دوازدهم به عنوان سکاندار این تشکیلات انتخاب شده بود.

منبع: دفتر مجمع نمایندگان فارس

