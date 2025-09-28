عملیات ضد صهیونیستی در شمال کرانه باختری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0636\u062f \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc\u060c \u0633\u0647 \u062a\u0646 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f. \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0639\u0628\u0631\u06cc \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0631\u0627 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0632\u06cc\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0627\u0632\u062f\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n