باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عملیات ضد صهیونیستی در شمال کرانه باختری + فیلم

در شمال کرانه باختری عملیات ضد صهیونیستی رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در عملیات ضد صهیونیستی در شمال کرانه باختری، سه تن کشته و زخمی شدند. در حالی که برخی منابع عبری زبان این عملیات را عملیات زیرگیری با خودرو اعلام کرده‌اند، شبکه دوازده رژیم صهیونیستی آن را تیراندازی گزارش کرده است.

 

مطالب مرتبط
عملیات ضد صهیونیستی در شمال کرانه باختری + فیلم
young journalists club

عملیات ضد صهیونیستی در رام الله

عملیات ضد صهیونیستی در شمال کرانه باختری + فیلم
young journalists club

نیرو‌های مقاومت فلسطین ۲۵ عملیات علیه صهیونیست‌ها انجام دادند

عملیات جدید ضد صهیونیستی در کرانه باختری

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
غوغای تحلیلگر وطن پرست ایرانی در دل بی‌بی‌سی؛ ما هرگز عقب‌نشینی نخواهیم کرد! + فیلم
۱۶۳۴

غوغای تحلیلگر وطن پرست ایرانی در دل بی‌بی‌سی؛ ما هرگز عقب‌نشینی نخواهیم کرد! + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
مصرف پنیر بر هوش دانش آموزان تاثیر دارد؟ + فیلم
۱۰۷۰

مصرف پنیر بر هوش دانش آموزان تاثیر دارد؟ + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
علائمی که نشان می‌دهد یک کودک پیش دیابتی است + فیلم
۱۰۴۴

علائمی که نشان می‌دهد یک کودک پیش دیابتی است + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب‌های مازاد + فیلم
۹۹۴

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب‌های مازاد + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
دلتنگی‌های فرزند شهید محسن میرزایی برای پدر + فیلم
۹۴۷

دلتنگی‌های فرزند شهید محسن میرزایی برای پدر + فیلم

۰۶ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.